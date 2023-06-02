ٌُإسرائيل تقدّم شكوى للامم المتحدة بخصوص المناورة التي اجراها حزب الله: "استفزاز سيؤدي الى نتيجة مدمرة"

"نطالب لبنان بممارسة سيادته على أراضيه ومنع حزب الله من تحويل بلادهم إلى قاعدة "إرهابية"

قدمت إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي شكوى رسمية ضد لبنان، إثر المناورة العسكرية التي أجراها حزب الله قبل نحو أسبوع، بمشاركة نحو 700 عضو، وعرض فيها سيناريو تسلل إلى إسرائيل.

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، الذي قدم أيضا الشكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، قال: "نطالب لبنان بممارسة سيادته على أراضيه ومنع حزب الله من تحويل بلادهم إلى قاعدة "إرهابية". وأضاف أردان أنّ "استفزازات حزب الله ستؤدي الى نتائج مدمرة للمنطقة كلها ".

مؤخراً، أعلن "حزب الله" اللبناني إجراء مناورة بالذخيرة الحية في جنوب لبنان، تخللها، بحسب الحزب، عرض عسكري ومحاكاة لهجمات تستهدف إسرائيل عبر طائرة مسًيرة أو بالاقتحام.

التدريبات لم تكن للقوات المسلحة اللبنانية بل لحزب الله الذي يمتلك جناحًا عسكريًا. بالنسبة للكثيرين في لبنان ، شكلت الأحداث تجاهلاً صارخًا لسلطة الدولة والقانون الدولي.