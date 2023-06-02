أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن ضباط استخبارات إسرائيليين وإيطاليين متورطين في المأساة شاركوا في عملية لمنع "العناصر المعادية" من الحصول على أسلحة دمار شامل.

كشفت الصحافة الإيطالية عن عناصر جديدة بشأن مقتل عملاء المخابرات الإسرائيلية والإيطالية، الذين لقوا حتفهم في غرق قارب انقلب، الثلاثاء المنصرم، في بحيرة ماجوري بإيطاليا، حيث أفادت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن منطقة غرق القارب الذي كان يقل عملاء المخابرات الإيطالية وأفراد الموساد يتردد عليها بشدة رجال روس المتورطون في جلب طائرات إيرانية بدون طيار إلى موسكو. أرادوا مراقبة هذا النشاط"

ووفقًا للصحافة الإيطالية، فإن عملاء الموساد الذين تواجدوا على متن القارب لم يخططوا لهذه الرحلة مقدمًا، لكنهم ذهبوا إلى هناك بشكل عفوي بعد أن فقدوا رحلتهم.

ومن جهتها أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن ضباط استخبارات إسرائيليين وإيطاليين متورطين في المأساة شاركوا في عملية لمنع "العناصر المعادية" من الحصول على أسلحة دمار شامل. وبحسب مصادرهم ، فقد كانت بالفعل عملية ضد إيران.

وبحسب التقرير، فإن "كل شيء كان على ما يرام باستثناء حفل التخرج"، حيث تم الكشف عن التستر. في غضون ذلك ، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "عميل الموساد الذي قُتل كان مسؤولاً عن علاقات مع أجهزة استخبارات أجنبية". بعد أن أكد الموساد أن القتيل الإسرائيلي كان ضابط مخابرات متقاعد، كشف مسؤول سابق في وكالة التجسس الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة حول ما قد يكون فعله هو وعشرة عملاء إسرائيليين آخرين على متن هذه السفينة في شمال إيطاليا.

وقال النائب الإسرائيلي ونائب رئيس الموساد السابق رام بن بارك: "لم يكن هناك لقضاء إجازة أو حفلة عيد ميلاد. لم تكن مهمة عملياتية ، لكنها كانت مرتبطة بالعمل". بن باراك ، في مقابلة مع راديو ريشيت الإسرائيلي رهان. وتابع: "إنه لأمر مخز أن يتخلى عنا مثل هذا الرجل المميز". "هذا صحيح ، يومًا ما تكون ملك العالم وفي نهاية هذا النشاط تعود إلى المنزل وتكون شخصًا عاديًا ، عندما تتقاعد فأنت مجرد شخص عادي."

وأضاف بن باراك: "إنه عمل شاق للغاية. يمكنك الجلوس لمدة 20 ساعة دون أن تتحرك وتنتظر خروج شخص ما ، فالأمر ليس ممتعًا للغاية ، ولكن هناك أيضًا لحظات مجنونة ومرضية للغاية".

كشفت التحقيقات الاستقصائية الإيطالية، بقيادة كورييري ديلا سيرا، عن وجود شخصيات غامضة عبر شواطئ البحيرة. في منطقة بيدمونت القريبة من البحيرة ، وردت عدة تقارير عن وجود روسي "مكثف" ، مع ممتلكات عقارية كبيرة. على الرغم من العقوبات المفروضة على العديد من الأوليغارشية الروسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، استمرت الأموال في التدفق إلى أوروبا ، لا سيما عبر سويسرا وإيطاليا. بمساعدة الأصدقاء الراغبين في رؤساء الشركات الأجنبية، أو من خلال تحركات زوجات وعشيقات بعض الأوليغارشية ، تمكن الأخيرون من مواصلة حياتهم الفخمة والتعرف على شخصيات غامضة. تشير التقارير الإيطالية إلى أن الإسرائيليين ربما "راقبوا الاتصالات بين الشركات الإيطالية والإيرانية"، التي كانت تشارك في "معالجة المكونات المدنية المستخدمة في الطائرات بدون طيار" التي يمكن استخدامها في الحرب في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، تعد المنطقة موطنًا للإيطاليين الأثرياء الذين لديهم اتصالات منتظمة مع سياسيين محليين ودوليين رفيعي المستوى وشخصيات ثقافية وشخصيات مهمة أخرى.

ويشير التقرير إلى أن عملاء المخابرات ربما أنجزوا أو قاموا بمهمة تتعلق بواحد أو آخر من هؤلاء الأشخاص المقيمين في المنطقة، مع التسليم السريع من قبل وكالات التجسس الإيطالية والإسرائيلية مما زاد من المؤامرة.