مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يجتمع الأسبوع الوشيك لمناقشة التهديد متعدد الجبهات من إيران وحزب الله

سيجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت تقييمًا أمنيًا قبل اجتماع مجلس الوزراء الأمني،الأحد الوشيك

من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الأسبوع الوشيك لمناقشة التهديد متعدد الجبهات من جانب إيران وحزب الله، بعد أن أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتحقيق تقدم متزايد في برنامج طهران النووي.

وفقًا للقناة الإسرلاائيلية(12)، سيجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت تقييمًا أمنيًا قبل اجتماع مجلس الوزراء الأمني،الأحد الوشيك. وكان من المقرر إقامة مثل هذه المنتديات بعد أن حذر غالانت ونتنياهو من اندلاع صراع حول القدرات النووية لإيران.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت، الأربعاء المنصرم، إن "إيران زادت بشكل كبير من مخزونها من اليورانيوم المخصب في الأشهر الأخيرة، مع استمرار تصعيدها النووي. اعتبارًا من 13 مايو/أيار المنصرم، قُدر إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بـ 10459 جنيهًا إسترلينيًا، وهو ما يزيد كثيرًا عن الحد المسموح به في صفقة 2015 البالغ 447 جنيهًا إسترلينيًا.

وذكر التقرير أيضا أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى من 3.67 بالمئة في الصفقة، إلى جانب تقريرها، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا إلى أنها أغلقت تحقيقًا في موقع نووي مشتبه به في إيران كشف عنه نتنياهو في عام 2019 ، مما أثار رد فعل عنيف من المسؤولين الإسرائيليين.

وقال نتنياهو في رسالة بالفيديو "أسمع كل التقارير عن إيران ، لذا لدي رسالة حادة وواضحة لإيران وللمجتمع الدولي: إسرائيل ستفعل ما يجب عليها لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية."

وفي حديثه في احتفال عسكري في وقت سابق من اليوم، رد غالانت على ما وصفه مكتبه بـ "التطورات الأخيرة المتعلقة بالملف النووي الإيراني"،وقال إن "الأخطار التي تواجه دولة إسرائيل تتزايد وقد يتعين علينا أداء واجبنا من أجل حماية وحدة إسرائيل وخاصة مستقبل الشعب اليهودي".