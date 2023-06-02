وسجل اليوم درجة حرارة قياسية بالنسبة لشهر حزيران وتأتي بعد العاصفة الرملية التي ضربت جنوب إسرائيل أمس

جراء درجة الحرارة العالية التي بلغت ذروتها اليوم في إسرائيل اندلعت حرائق في مناطق متفرقة من إسرائيل، وإفادت سلطة الإطفاء الإسرائيلية أنه حتى الساعة الـ16:30 اندلع 160 حريق في مناطق مفتوحة في أنحاء إسرائيل، لكن دون تسجيل أية إصابات، وسجلت اليوم درجة عالية قياسية بالنسبة لشهر حزيران وبلغت 43.7 درجة.

ويشار الى أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق بصورة متواصلة في هذا الحر الشديد حيث تساندها جوا 14 مروحية.في المقابل وبسبب الضغط الكبير على استهلاك الطاقة الكهربائية سجل انقطاع للطاقة الكهربائية في عدد من البلدات والمدن في أنحاء إسرائيل.

وعلى صعيد متصل ، ضربت أمس الخميس عاصفة رملية مصدرها مصر جنوب إسرائيل وأدت الى خسائر في الممتلكات ووقف حركة السير بمحاور السير بمناطق في الجنوب بعد انعدام مجال الرؤية لدى السائقين.

وبسبب العاصة تم ايقاف عمليات الهبوط في مطار رامون قرب ايلات الى أن أصبح مجال الرؤيا واضحا. هذه العاصفة الرملية تسببت بوفاة شخص في مصر بعد أن سقطت عليه لوحة إعلانية بسبب العاصفة في العاصمة المصرية القاهرة.