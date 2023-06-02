وزير الخارجية الأمريكية يزور السعودية من 6 إلى 8 يونيو الجاري

سيشارك بلينيكن في اجتماع وزاري، الأربعاء الوشيك، مع مجلس التعاون الخليجي، ثم يوم الخميس في اجتماع لتحالف الدول التي تقاتل تنظيم ا"داعش" في الرياض.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن "الوزير أنتوني بلينكن سيزور السعودية في الفترة من السادس إلى الثامن من يونيو / حزيران الجاري للقاء مسؤولين سعوديين، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر إن وزيرة الخارجية الأمريكية ستبحث مع المسؤولين السعوديين "التعاون الاستراتيجي" بين البلدين في القضايا الإقليمية والثنائية.

وسيشارك بلينيكن في اجتماع وزاري، الأربعاء الوشيك، مع مجلس التعاون الخليجي، ثم يوم الخميس في اجتماع لتحالف الدول التي تقاتل تنظيم ا"داعش" في الرياض.

وتأتي الرحلة بعد أسابيع قليلة من زيارة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان وما يقرب من عام بعد رحلة الرئيس جو بايدن في صيف عام 2022 والتي حققت نجاحًا متباينًا.

جدير بالذكر أن العلاقات بين واشنطن والرياض معقدة حيث تتهم إدارة الرئيس بايدن السعودية الغنية بالنفط بانتهاك حقوق الإنسان وتقويض أسعار النفط الخام.