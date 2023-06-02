جهود مصرية وأمريكية لإنهاء حالة التوتر في الأراضي الفلسطينية

وفد من حركة الجهاد الإسلامي وصل اليوم القاهرة في حين يصل وفد من حماس غدا او بعد غد

تطرق تقرير سعودي إلى جهود مصرية وأمريكية لإنهاء حالة التوتر في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي جاءت بعد مقتل إسرائيليين واصابة إسرائيلي ثالث في عمليات إطلاق نار نفذها فلسطينيون مؤخرا، في حين تقوم السلطات الأمنية بملاحقة المنفذين، بينما دعت واشنطن الى خفض التصعيد بين الجانبين لتحسين الوضع الأمني.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر مصرية بأن وفدا من حركة الجهاد الإسلامي وصل اليوم الى القاهرة عن طريق معبر رفح للتباحث حول مواضيع ذات صلة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في الضفة الغربية والقدس، وذكرت هذه المصادر أن الحركة تنتظر وصول رئيسها زياد النخالة من الخارج حتى يترأس الوفد لبحث الجهود المصرية "لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وسبل استعادة الصف".

وذكر التقرير أن وفدا من حركة حماس يضم كل من روحي مشتهى وزكريا أبو معمر عضوي وفد حماس حتى ينضمواا الى وفد الحركة من الخارج برئاسة إسماعيل هنية والذي من المتوقع أن يصل الى القاهرة السبت أو الأحد، وسيناقش الجانبان أي حماس والجهاد برعاية مصرية تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطيني في ظل التوتر الشديد التي تشهده مع التصعيد المتواصل.

وفي المقابل، يتوجه رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الى الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول التوتر في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث سيجتمع خلال الزيارة مع مسؤولين في وكالة المخابرات المركزية وممثلين عن البيت الأبيض لمناقشة الوضع الأمني في المنطقة.