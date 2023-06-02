وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره الإيراني على هامش اجتماع "بريكس" في كيب تاون

بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، ومتابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين وتكثيف العمل الثنائي لضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين"

على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس" بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، حيث بحثا "سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، ومتابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقّع في بكين، بما فيه تكثيف العمل الثنائي لضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين"

وحضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير السعودية لدى جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وعبّر الجانبان خلال اللقاء عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.