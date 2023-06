دعت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف،عمدة مدينة الدارالبيضاء المغربية نبيلة الرميلي لزيارة إسرائيل "لاكتشاف مختلف حلول النقل الذكية ببلدنا".

والتقت ميري نبيلة في مقر عمدة الدار البيضاء مصحوبة بنائب رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي لدى المغرب، حيث اجتمع الطرفان حول طاولة عمل التي تحدثا خلالها عن نظام النقل في مدينة البيضاء واحدة من أكبر المدن المغربية.