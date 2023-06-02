دعت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف،عمدة مدينة الدارالبيضاء المغربية نبيلة الرميلي لزيارة إسرائيل "لاكتشاف مختلف حلول النقل الذكية ببلدنا"

دعت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف،عمدة مدينة الدارالبيضاء المغربية نبيلة الرميلي لزيارة إسرائيل "لاكتشاف مختلف حلول النقل الذكية ببلدنا".

والتقت ميري نبيلة في مقر عمدة الدار البيضاء مصحوبة بنائب رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي لدى المغرب، حيث اجتمع الطرفان حول طاولة عمل التي تحدثا خلالها عن نظام النقل في مدينة البيضاء واحدة من أكبر المدن المغربية.

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وكانت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، قد قالت خلال مقابلة لها على قناة i24NEWS من مكتب الرباط، الإثنين المنصرم، ردا على سؤال حول موقف إسرائيل بشأن الصحراء، إن "إسرائيل تتفهم أهمية هذه القضية بالنسبة للمغاربة، والعلاقات مع المغرب لها أهمية قصوى بالنسبة لإسرائيل وأنا على يقين من أن الحكومة ستتخذ موقفا بشأن هذه القضية قريبا جدا".

وفي السياق وقعت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، الإثنين المنصرم، مع نظيرها المغربي محمد عبد الجليل، على اتفاقيتين الأولى تخص الاعتراف المتبادل برخص القيادة والثانية على تعزيز الاتفاقات الثنائية بشأن القضايا البحرية و الروابط المباشرة بين موانئ البلدين.

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