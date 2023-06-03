تقرير : إيران تعلن عن إنشاء تحالف بحري في المنطقة يضم دولاً خليجية

وقال قائد البحرية في إشارة إلى التحالف البحري بين إيران وروسيا والصين، إن "هذا التحالف الثلاثي يجري تطويره مع روسيا والصين، حيث نجري مناورات كل عام

أفادت به وكالة فارس الإيرانية، أن قائد القوات البحرية الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، أمس الجمعة، أعلن عن تشكيل تحالفات إقليمية ودولية جديدة تضم دولاً عربية، بينها السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق.

وكشف الأدميرال إيراني، في مقابلة تلفزيونية، عن تشكيل تحالفات جديدة اقليمية ودولية، وقال إن دول المنطقة وصلت إلى النقطة القائلة "إنه إذا أُريد الحفاظ على الأمن في المنطقة، فيجب أن يتم ذلك من خلال التآزر والتعاون المتبادل"، وأضاف، "في هذا الصدد، هنالك تحالفات جديدة قيد التبلور إقليمياً ودولياً".

وقال قائد البحرية في إشارة إلى التحالف البحري بين إيران وروسيا والصين، إن "هذا التحالف الثلاثي يجري تطويره مع روسيا والصين، حيث نجري مناورات كل عام. بالإضافة إلى ذلك، هنالك تحالفات إقليمية قيد التبلور".

وأردف المسؤول العسكري الإيراني: "سنشهد قريباً أن منطقتنا ستخلو من أي قوة غير مبرر وجودها وستكون شعوب المنطقة هي المسيطرة في مجالها الأمني ​​باستخدام جنودها".

ورداً على سؤال حول الدول التي تطلب أن تكون حاضرة في عمل إقليمي مشترك مع إيران، قال الأدميرال إيراني: سبق لنا العمل المشترك مع عمان، والآن السعودية تتجه في هذا المنحى، وهنالك أيضاً دول الإمارات وقطر والبحرين والعراق وباكستان والهند، وأضاف: "تقريباً كل دول منطقة شمال المحيط الهندي باتت تعتقد أنه ينبغي عليها الوقوف إلى جانب جمهورية إيران الإسلامية، وتحقيق الأمن بشكل مشترك مع تآزر كبير".