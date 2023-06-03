مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في تبادل إطلاق نار مع مسلح تسلل من مصر على الحدود الإسرائيلية المصرية

مسلح يتسلل الى إسرائيل من مصر ويقتل ثلاثة جنود إسرائيليين على الحدود الإسرائيلية المصرية- وتتم تصفيته

أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا إسرائيليا ثالثا قتل خلال تبادل إطلاق النار مع مسلح بالقرب من الحدود مع مصر، وبحسب بيان الجيش والضباط الذي تواجدوا بالمنطقة تصدوا للمسلح وقاموا بتحييده، في حين أصيب جندي آخر بصورة طفيفة خلال الحدث ونقل للعلاج في المستشفى، وتم تبليغ عائلاتهم حول الحدث.

وسمح بوقت سابق بالنشر أن جنديا وجندية إسرائيلية قتلوا صباح اليوم في موقع عسكري بالقرب من السياج الحدودي مع مصر، بعد قيام مسلح مصري بإطلاق النار تجاههما اثر تسلله الى إسرائيل, وذلك بعد فترة قصيرة من إحباط عملية تهريب كبيرة للمخدرات على الحدود مع مصر. وبحسب التقارير المسلح المصري كان يلبس زي قوات الأمن المصرية، تمت تصفيته خلال تبادل إطلاق النار في المنطقة والتي قتل بها الجندي الاسرائيلي الثالث. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "الحدث الأمني المعقد والخطير لا زال قيد التحقيق".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن بوقت ساباق، اليوم السبت، أن إسرائيليين أصيبا في حادث أمني خطير عند الحدود مع مصر، حيث تم نقلهم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، كما أفيد في وقت لاحق عن تبادل لإطلاق النار بالقرب من الحدود ومقتل مسلح.

وفي الوقت الذي تضل ملابسات الحادث لم تعرف بعد، فقد انتشر العديد من قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة الحادث.

ويعتقد أن خلية مسلحة أو فرقة تهريب مخدرات هي من نصبت كمينا لوحدة حرس حدود تابعة للجيش والتي كانت وراء الحادث.

ولايزال التحقيق جار، كما أجرى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، تقييما للوضع الأمني ​​مع رئيس الأركان وكبار المسؤولين الأمنيين.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبات، عن مقتل مسلح خلال تبادل إطلاق النار الذي جرى مؤخرا عند الحدود مع مصر.

وكان قد أحبط جنود الجيش الإسرائيلي الثلاثاء الماضي، محاولة تهريب مخدرات بقيمة 300 ألف شاقل. ورصد جنود الجيش الإسرائيلي مشتبه بهم يحاولون تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية.