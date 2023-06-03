أردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتركيا أمام البرلمان

أردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتركيا

أدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الثالثة، متعهدا بالعمل بدون تحيز بعد فوزه في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية تنظم لأول مرة.

وقال إردوغان "بصفتي رئيسًا، أقسم ... بأن أعمل بكل ما أوتيت من عزم لحماية وجود الدولة واستقلالها ... وللوفاء بواجبي بحيادية".

وجاء في نص قسم اليمين: "أقسم بالحفاظ على استقلالية الدولة، وسيادتها الكاملة، ووحدة أراضيها، والحفاظ على إرادة الشعب وفق الديمقراطية، ومراعاة حقوق الإنسان، والحرية، وعدم التنازل عن هذه الحقوق، ورفع شأن وشرف دولتنا، وممارسة وظيفتي رئيسا بكل حيادية".

وعقب تنصيبه، سيتوجه أردوغان لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ثم إلى المجمع الرئاسي للمشاركة في مراسم "بدء المهام".

وستشارك في المراسم فرقة الأوركسترا السمفونية الرئاسية وفرقة الموسيقى التقليدية التركية وفرقة الموسيقى العسكرية التابعة للقوات المسلحة التركية.

ويشارك قرابة 78 مسؤولا دوليا، خلال حفل تنصيب أردوغان، والذي سيقام في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، خلال ساعات المساء.