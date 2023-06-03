"السؤال الرئيسي المطروح الآن هو ما إذا كان الشرطي المصري تصرف من تلقاء نفسه، أم أنه جزء من تنظيم مثل داعش أو حماس"

علق مسؤولون إسرائيليون ظهر اليوم (السبت) على مقتل المقاتلين الثلاثة على الحدود المصرية، وقالوا إن السؤال الرئيسي المطروح الآن هو ما إذا كان الشرطي المصري تصرف من تلقاء نفسه، أم أنه جزء من تنظيم مثل داعش أو حماس.

وقالوا "هذا مهم للغاية"، ربما لأنه قد تكون هناك ردود فعل ضد المشغلين أوالمنظمة التي تقف وراء العملية. وأضافوا "هناك اتصالات وثيقة مع المصريين الذين بعثوا برسائل تنبأوا به وأوضحوا أنه لا توجد معلومات عن نواياه".

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن "المصريين أبدوا استعدادهم للمساعدة في كل شيء في التحقيق. وبحسب التقديرات ، من المتوقع إجراء محادثة بين كبار المسؤولين السياسيين في البلدين".

بل إن هيئة الإعلام الوطنية أوضحت لوزراء الحكومة عقب الحادث أن "ملابسات الحادث ما زالت قيد التحقيق في تحقيق يجري بالتعاون الوثيق والكامل مع الجيش المصري، وهذه حالة استثنائية لا تمثل التعاون الأمني ​​والعمل المشترك لإسرائيل ومصر في حفظ الأمن على الحدود ". كما قيل انه "خلال العام تم احباط العديد من محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود".

من ناحية أخرى، وعلى الأقل رسميًا، تجنب الجيش المصري وصف الشرطي بالإرهابي - ولم يتهمه بقتل المقاتلين. في إشارة أولى، زعم الجيش المصري أن "أحد عناصر الأمن، من قوة حرس الحدود، كان يطارد مهربي المخدرات وأثناء المطاردة، عبر الحدود وتورط في تبادل لإطلاق النار أدى لمقتل 3 جنود اسرائيليين ".

وأشار الجيش المصري إلى أن رجل الأمن قتل أيضا في نفس تبادل إطلاق النار، ثم "تم إجراء عمليات مسح وتفتيش وإجراءات أخرى لضمان الأمن في المنطقة، ونرسل تعازينا إلى وذوي القتلى متمنين الشفاء التام للمصابين ".

وزعمت إسرائيل أن إعلان الجيش المصري كان "غريبًا جدًا وغير مفهوم"، لكن في الإعلانات الرسمية امتنعوا عن الإشارة إليها واختاروا الاكتفاء بذكر التعاون الجاري في التحقيق في الحادث.

وسمح بوقت سابق بالنشر أن جنديان وجندية إسرائيلية وهي الجندية ليا بن نون (19 عامًا) من ريشون لتسيون، مقاتلة في الجيش الإسرائيلي قتلوا صباح اليوم في موقع عسكري بالقرب من السياج الحدودي مع مصر، بعد قيام مسلح مصري بإطلاق النار تجاههما اثر تسلله الى إسرائيل، وذلك بعد فترة قصيرة من إحباط عملية تهريب كبيرة للمخدرات على الحدود مع مصر.

وتمت تصفية المسلح (الجندي المصري) خلال تبادل إطلاق النار في المنطقة والتي قتل بها الجندي الاسرائيلي الثالث. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "الحدث الأمني المعقد والخطير لا زال قيد التحقيق وان هناك تحقيقا بالتعاون مع الجيش المصري ولهذا لم يتم الفصح عن اسماء الجنديين الآخرين".