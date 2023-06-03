رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "الحادث قيد التحقيق، سنتستخلص العبر"

"نحن نحقق في الحادث بشكل شامل ومعمق، بالتعاون مع الجيش المصري، وسنستخلص العبر اللازمة"

بدأ الجيش الإسرائيلي يحقق تحقيقًا معمقًا في الحادث الأمني ​​غير المعتاد صباح اليوم (السبت) على الحدود المصرية، والذي قُتل خلاله جنديان وجندية من الجيش الإسرائيلي. وبحسب رئيس الأركان المقدم هرتسي هاليفي، "نحن نحقق في الحادث بشكل شامل ومعمق، بالتعاون مع الجيش المصري، وسنستخلص العبر اللازمة وسيتم فحص التحقيق بدقة فائقة".

كما ذكرنا ، أجرى رئيس الأركان، اللواء هرتسي هاليفي، تقييمًا للوضع في لواء باران الإقليمي وسيحقق في سلسلة الأحداث على مدار اليوم مع قائد القيادة الجنوبية اللواء اليعازر توليدانو، قائد الفرقة 80، اللواء ايتسيك كوهين، وقائد لواء تيفيل اللواء ايفي دفرين.

وفي نهاية المراجعة، قال رئيس الأركان: "هذه حادثة خطيرة، سقط خلالها جنديان إسرائيليان ومجندة واحدة من أفضل أبنائنا وبناتنا في نشاط عملياتي لحفظ الأمن على الحدود المصرية.قُتل منفذ العملية.ط

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، عن مقتل ثلاثة جنود خلال تبادل إطلاق النار مع مسلح بالقرب من الحدود مع مصر، وبحسب بيان الجيش والضباط الذي تواجدوا بالمنطقة تصدوا للمسلح الذي اعلن لاحقا انه جندي مصري وقاموا بتحييده، في حين أصيب جندي آخر بصورة طفيفة خلال الحدث ونقل للعلاج في المستشفى، وتم تبليغ عائلاتهم حول الحدث.