مظاهرات في إسرائيل ضد مخطط الإصلاح القضائي للأسبوع الـ22 على التوالي

تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء اليوم السبت في مدن عدة للأسبوع الـ22 على التوالي، احتجاجا على مشروع تعديل النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حين يعدّه منتقدوه مخالفا لأسس الديمقراطية.

وفي شارع كابلان في تل أبيب، نظمت المظاهرة المركزية وبعد الاحتجاج، نزل المتظاهرون على شارع أيالون المركزي وأغلقوا الطريق أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين.

وافتتحت المظاهرة دقيقة صمت حداداً على المقاتلين الذين سقطوا على الحدود المصرية. بالإضافة إلى ذلك، أعلن المنظمون إلغاء الجزء الفني المخطط من التظاهرة. وفي التظاهرة في مركز حوريف في حيفا أيضًا، بدأت التظاهرة بالوقوف دقيقة صمت.

وعلى خلفية المظاهرات ضد الحكومة والالتفاف الشعبي حولها، وبسبب خطة الإصلاح الذي ينوي الليكود تنفيذها في جهاز القضاء الإسرائيلي، كشفت استطلاعات للرأي العام الإسرائيلي استمرار تراجع شعبية الليكود برئاسة نتنياهو إلى جانب شركائه في الحكومة الحالية، في حين يواصل بيني غانتس تقدمه ليتصدر نتائج انتخابات في حال نظمت اليوم.

وكان نتنياهو قد أعلن يوم 27 مارس/آذار الماضي "تعليق" المسار التشريعي لإعطاء "فرصة للحوار" بعد توسّع الحركة الاحتجاجية وبداية إضراب عام. بدأت مفاوضات بين الأحزاب برعاية الرئيس إسحاق هرتسوغ الشهر الماضي من أجل التوصل إلى تسوية، لكن المعارضة لا تزال تشكك في نوايا نتنياهو، ولم يتم التوصل إلى أي تسوية.