وزير الأمن يوآف غالانت يتحدث مع نظيره المصري في أعقاب هجوم إطلاق النار على الحدود المصرية

تطرق الجهاز السياسي في اسرائيل، مساء اليوم (السبت)، إلى الحادث الأمني ​​الخطير الذي وقع على الحدود المصرية، والذي قتل خلاله جنديان ومجندة برصاص جندي مصري.

وقال رئيس الدولة اسحاق هرتسوغ: "يا له من يوم سبت حزين. لقد أصابنا الفزع بنبأ مقتل مجندة وجنديين من الجيش الإسرائيلي هذا الصباح عند الحدود المصرية. لا توجد كلمات لوصف الألم والخسارة. وأتقدم مع الأمة بأسرها بأحر التعازي لأسرهم وأشاركهم في حدادهم في هذا الوقت العصيب. سنحافظ على ذاكرتهم وسنواصل الدفاع عن حدودنا بعزم ".

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: الحادث المميت على الحدود المصرية خلال يوم السبت أمر خطير وغير مألوف وسيتم التحقيق فيه بشكل كامل. وأود أن أشيد بقواتنا التي سعت للتواصل والقضاء على المنفّذ. وباسم كل شعب إسرائيل، نشارك حزن أهالي الجندية الراحلة ليا بن نون، والجندي الراحل أوهاد دهان، والمقاتل الآخر الذي لم يفصح عن اسمه بعد، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل. قلوبنا مع العائلات في حزنها العميق ".

وقال وزير الأمن يوآف غالانت: "يؤلمني موت المقاتلين الثلاثة في الحادث الذي وقع على الحدود المصرية. نفذ الجنود الثلاثة مهامهم بتفان لكن الحادث انتهى بنتائج وخيمة. قلبي مع العائلات في هذا المصاب الجلل. لقد أجريت تقييما للوضع مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وسوف يحقق في الحادث كما يجب. كلنا صقة بجنود وقادة الجيش الإسرائيلي الذين يواصلون تنفيذ مهامهم بعزم ومثابرة ".

بناء على طلب الجانب المصري، تحدث وزير الأمن يوآف جالانت مع وزير الدفاع المصري أحمد زكي، عقب هجوم إطلاق النار على الحدود المصرية الذي قتل فيه ثلاثة جنود.

وأعرب الوزير جالانت عن تقديره لالتزام وزير الدفاع المصري بإجراء تحقيق مشترك في تفاصيل الحادث. واتفق الجانبان على استمرار العلاقة المباشرة بينهما لمنع وقوع حوادث إرهابية في المستقبل وتعزيز العلاقات بين البلدين.