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غالانت يتحدث مع وزير الدفاع المصري الذي "أعرب عن تعازيه لذوي القتلى من الجانبين"

i24NEWS

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وزير الأمن يوآف غالانت خلال تواجده في معهد رايخمان وكشفه عن تحويل ايران السفن التجارية الى معسكرات عائمة للإرهاب بمسارات الملاحة البحرية.
Ariel Harmoni, Ministry of Defenseوزير الأمن يوآف غالانت خلال تواجده في معهد رايخمان وكشفه عن تحويل ايران السفن التجارية الى معسكرات عائمة للإرهاب بمسارات الملاحة البحرية.

أصدر مكتب جالانت بعد ذلك بيانا أكد فيه أن هذا أمر خطير من ناحية أخرى، ادعى الجيش المصري أن وزير الدفاع أعرب عن تعازيه "للقتلى من الجانبين

تحدث وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت مساء اليوم (السبت) مع وزير الدفاع المصري اللواء محمد أحمد زكي، عقب مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين على يد شرطي مصري على الحدود، وأصدر مكتب جالانت بعد ذلك بيانا أكد فيه أن هذا أمر خطير من ناحية أخرى، ادعى الجيش المصري أن وزير الدفاع أعرب عن تعازيه "للقتلى من الجانبين".

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وبحسب بيان للجيش المصري ، فإن "محمد زكي وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المصرية ، تحدث هاتفيا مع الوزير يوآف جالانت لبحث ملابسات حادثة اليوم ولإعراب عن تعازيه في قتلى الجانبين." وجاء في الاعلان ان المحادثة جرت "للتعاون معا لاتخاذ الخطوات اللازمة حتى لا تحدث مثل هذه الحالات في المستقبل".

ويظهر الإعلان أن الجيش المصري لم يغير روايته الرسمية بعد من منتصف النها ، حيث دخل ضابط الشرطة المصرية الأراضي الإسرائيلية أثناء مطاردة مهربي المخدرات، وقتل في "تبادل إطلاق النار" الذي أعقب ذلك.

 الجيش المصري لا يتعامل مع الحادث على أنه حادث إرهابي، ولا يعرّف الشرطي المصري بالإرهابي، ويؤكد في الوقت نفسه أن التنسيق الأمني ​​بين البلدين سيبقى على ما هو عليه.

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وذكر مكتب جالانت أنه "أعرب عن تقديره لالتزام وزير الدفاع المصري بإجراء تحقيق مشترك في تفاصيل الحادث الخطير، وشدد على أهمية التعاون في التحقيق في الهجوم لمنع وقوع مزيد من الحوادث في المستقبل". 

بالإضافة إلى ذلك ، أفادت الأنباء أن "وزير الأمن جالانت أبلغ وزير الدفاع المصري أن العلاقة بين إسرائيل ومصر مهمة للغاية لكلا البلدين، وأنه يجب على الجانبين التأكد من أن الحادث الصعب لا يضر بالعلاقة الأمنية الجيدة بين البلدين. بلدان."

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