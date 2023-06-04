أظهر التحقيق في الهجوم الذي سقط فيه ثلاثة جنود إسرائيليون أن الشرطي المصري قام بما قام به حسب خطة مدروسة جيدا وعرف المنطقة جيدا بحكم عمله كحارس حدود مصري دائم

أظهر التحقيق في الحادث الذي وقع عند الحدود المصرية أمس السبت، والذي سقط فيه ثلاثة جنود إسرائيليون الرقيب ليا بن نون، والرقيب أوري يتسحاك إيلوز، والرقيب أوهاد دهان، يظهر أن الشرطي المصري قام بما قام به حسب خطة مدروسة جيدا.

وتكشف المعلومات أن منفذ العملية المصري حمل سكينتين استخدم واحدة منها لقطع الأصفاد الموضوعة على بوابة معبر الطوارئ المخصص لمرور القوات الإسرائيلية عند الحاجة إلى الجانب المصري وعبر منه، كما تم العثور على نسخة من كتاب القرآن بحوزته.

كما يتضح من التحقيق أن الشرطي المصري عرف المنطقة جيدا وذلك بحكم عمله كحارس حدود مصري دائم، وعرف بالضبط مكان تواجد المقاتلين اللذين أطلق عليهما الرصاص بداية المسار. حتى أنه أعد مخبأ لنفسه للتخفي داخل الأراضي الإسرائيلية والبقاء فيها مدة أطول، حيث استقر على عمق كيلومتر ونصف شرق السياج، ووضع علامة على كومة من الصخور مستعينا بالتضاريس الجبلية للمنطقة الحدودية التي تضم العديد من المنحنيات والمرتفعات الصخرية.

ويفيد التقرير في واينت أنه بعد مرور ساعتين على بلاغ في السابعة مساء عن سماع صوت إطلاق رصاص مكتوم في المنطقة، أعلن المصريون عن فقدانهم شرطيا واحدا.

وفي وصفه للحدث قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل دانيال هاجاري لموقع واينت: "وقع هذا الحادث في ساحة تشهد عمليات من وقت لآخر كان آخرها قبل بضع ساعات من وقووع الحدث حيث تم إحباط عملية تهريب مخدرات في الساعة 03:00 فجراً. في الساعة 04:15 صباحًا، تم الاتصال لآخر مرة مع الجنديين في نقطتي المراقبة. كان أوري هو القائد الأعلى في المركز، والمكلف بإجراء اتصال مع غرفة القيادة الأمامية، حيث من المفروض أن يتم الاتصال كل ساعة. وفي الصباح تم العثور عليهما جثتين هامدتين.

وأكد المتحدث أن إسرائيل ومصر تجريان تحقيقا مشتركا لكشف تفاصيل أعمق وأشمل بغية ضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث غير المعتاد لا سيما على ضوء معاهدة السلام بين الدولتين والتنسيق المثبت من الجانبين.

وفي السياق، وصل مسؤول مصري رفيع المستوى يوم أمس إلى مكان الحادث على الحدود الإسرائيلية والتقى بمسؤولين رفيعي المستوى في الجيش الإسرائيلي، على ما كشفت اليوم الأحد إذاعة كان حدشوت الرسمية لأول مرة. وتحدث المسؤول المصري مع قائد الفرقة 80 العميد يتسحاك كوهين وقائد المنطقة الجنوبية العقيد اليعازر توليدانو، في إطار التحقيق المشترك الذي يجريه الجيش الإسرائيلي والجيش المصري في عملية التسلل.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء السياسي والأمني للبحث في التطورات الأمنية على خلفية الهجوم الغامض والخطير الذي أودى بحياة ثلاثة مقاتلين أمس السبت وسط تأكيده على الكشف عن ملابسات هذا العمل ودوافعه للحيلولة دون تكراره مستقبلا من خلال تحقيق معمق وشامل.