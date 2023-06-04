نتنياهو يطالب مصر بإجراء "تحقيق مشترك وشامل": "سنستخلص كل الاستنتاجات اللازمة"

نتنياهو في جلسة الوزراء الأسبوعية: "سنعيد تنشيط الإجراءات وطريقة العمل والوسائل أيضًا لتقليل التهريب ولضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات المأساوية"

استهل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برفعه العزاء لعائلات الجنود الذين سقطوا على الحدود المصرية أمس وقال "بالنيابة عن حكومة إسرائيل، أود أن أبعث بأحر التعازي لعائلات جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين سقطوا على الحدود المصرية أمس.. قلوبنا مع العائلات العزيزة التي دمرت عوالمهم ونحن جميعاً معهم في حزنهم العميق".

ووصف نتنياهو الحادث على الحدود المصرية بالـ"خطير وغير العادي وسيتم التحقيق فيه بشكل كامل. نقلت إسرائيل رسالة واضحة للحكومة المصرية: نتوقع أن يكون التحقيق المشترك تفصيليا وشاملاً. هذا جزء من التعاون الأمني المهم بيننا، والذي استفاد منه كلا البلدين على مر السنين. سوف نستخلص كل الاستنتاجات اللازمة بخصوص أعمالنا على طول السياج الحدودي الجنوبي، الحدود الإسرائيلية المصرية.

وتابع نتنياهو "في حين أن هذا السياج، الذي تم بناؤه عام 2013، منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى إسرائيل، إلا أنه لا يزال هناك تهريب، ويقوم الإرهابيون بمحاولات دورية لاجتياز السياج ومهاجمة قواتنا.

سنعيد تنشيط الإجراءات وطريقة العمل والوسائل أيضًا لتقليل التهريب ولضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات المأساوية".

من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هليفي أن "التحقيق الكامل حول حادث الهجوم الحدودي سيعرض خلال أسبوع".

نتنياهو عقب في كلمته الأسبوعية على موضوع إيران لا سيما مسألة تبريرها وجود مادة اليورانيوم في موقع ماريفان للوكالة الدولية التي قبلت ذلك التفسير "تواصل إيران الكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. استسلام الوكالة للضغط الإيراني وصمة عار في سجلها. لقد كشفنا للعالم معلومات عندما قدمنا إلى إسرائيل أرشيف إيران النووي السري قبل خمس سنوات. أثبتت هذه المعلومات بشكل لا لبس فيه أن إيران كانت تنتهك اتفاقيات الرقابة وأنها كانت تخصب اليورانيوم لأغراض عسكرية - وليست مدنية - بريئة.

منذ ذلك الحين ، لم تعد أعذار إيران بشأن العثور على مواد نووية في مواقع محظورة غير موثوقة فحسب، بل إنها مستحيلة من الناحية الفنية.

وحذّر نتنياهو من تحوّل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منظمة سياسية بقوله "إذا أصبحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة سياسية، فإن نشاطها الرقابي في إيران سيكون بلا معنى، كما ستكون تقاريرها عن نشاط إيران النووي.

على أية حال، فإن إسرائيل تحت قيادتنا لن تقف مكتوفة الأيدي. سوف نتمسك بقوة بموقفنا، علنًا وفي الخفاء".

وأكد نتنياهو أن "تحالفنا مع الولايات المتحدة ثابت كما كان دائمًا؛ إن التعاون الأمني والاستخباراتي بين إسرائيل والولايات المتحدة في ذروته على الإطلاق.

يوم الجمعة الماضي، عاد الوزير رون ديرمر ومدير مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي من زيارة مهمة إلى الولايات المتحدة كلفتهما بها. وبحثا مطولا القضية الإيرانية وأمورا أخرى مهمة لأمننا القومي. كانت هذه الزيارة استمرارًا لمحادثاتي مع الرئيس بايدن، ووزير الخارجية بلينكين، ومستشار الأمن القومي سوليفان، ومدير وكالة المخابرات المركزية بيرنز، وللتدريبات المشتركة التي أجراها الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي بالطبع.

عندما تم تشكيل هذه الحكومة، وضعت نصب عيني مواصلة النضال ضد الملف النووي الإيراني، والجهود المبذولة لتوسيع دائرة السلام، كهدفين رئيسيين للحكومة. أود أن أخبركم، مواطني إسرائيل، حتى لو لم يكن بالإمكان الكشف عن كل شيء للجمهور، فإننا نتخذ إجراءات صارمة ومنهجية ومستمرة لتحقيق هذين الهدفين وتعزيزهما."

ووعد نتنياهو في ختام حديثه، بتشكيل لجنة وزارية برئاسته لمكافحة غلاء المعيشة. وسيعقد الاجتماع الأول هذا الأسبوع. وأضاف "سنقوم بصياغة الخطط وقيادة الإصلاحات واستخدام جميع الوسائل اللازمة لضمان اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لفتح الأسواق وتقليل الحواجز والعمل مع الموزعين والمستوردين والموردين لخفض الأسعار وتكاليف المعيشة لمواطني إسرائيل".