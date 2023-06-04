تقرير : السلطات الإسرائيلي تتهم أحد سكان غزة بتهمة تحويله أموال إلى حركة الجهاد

وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية، فقد كان يتم أسبوعيا تحويل ما بين 50 إلى 80 ألف شاقل من حماس إلى الجهاد الإسلامي في جنين.

قامت حركة حماس منذ عام 2021 بتحويل ملايين من الشاقل إلى مقر حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين، وذلك عبر أحد سكان قطاع غزة، والذي كان يقطن بشكل غير قانوني لمدة 4 سنوات في مدينة الناصرة.

وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية، فقد كان يتم أسبوعيا تحويل ما بين 50 إلى 80 ألف شاقل من حماس إلى الجهاد الإسلامي في جنين، حيث بلغ المبلغ بين عامي 2021 و2023 نحو 4 ملايين شاقل.

وبحسب لائحة الاتهام المقدمة من مكتب المدعى العام، فقد تلقى نسيم نصر، أموالا من عمال من قطاع غزة يعملون في إسرائيل، من أجل تحويلها إلى أبناء عائلات العمال في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة أنه "في أواخر العام 2020 أجرى ناشط في حماس اتصالا مع نصر، وطلب منه العمل معه"، وأضافت: "أن الطرفين اتفقا على أن يتم تحويل المبلغ المقتطع، منذ ذلك الحين، من نصر إلى الجهاد في جنين من أجل تقديمه لعائلات قتلى أو أسرى في السجون الإسرائيلية، ويهتم الناشط في حماس بتحويل المبلغ المادي لعائلة المتهم في غزة".