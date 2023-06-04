تقرير : إسرائيل ومصر يتفقان على زيادة كاميرات وأبراج المراقبة على الحدود

عادةً ما تكون الحدود، التي تمتد إلى حوالي 125 ميلاً، سلمية، حيث يشترك الطرفين روابط أمنية وثيقة، على الرغم من وجود تقارير متكررة عن تهريب المخدرات.

أفادت تقرير لقناة العربية، اليوم الأحد، أن إسرائيل ومصر ستعززان الترتيبات الأمنية على حدودهما، حيث اتّفقتا على زيادة كاميرات وأبراج المراقبة على الحدود، وذلك بعد حادث إطلاق جندي مصري النار على ثلاثة جنود إسرائيليين أمس السبت.

عادةً ما تكون الحدود، التي تمتد إلى حوالي 125 ميلاً، سلمية، حيث يشترك الطرفين روابط أمنية وثيقة، على الرغم من وجود تقارير متكررة عن تهريب المخدرات.

ولم يقدم التقرير الذي نشرته العربية مزيدا من التفاصيل حول تنفيذ هذه الخطة.

وفي وقت سابق الأحد، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء تحقيق مشترك كامل مع القاهرة، وقال لمجلس وزرائه "نقلت إسرائيل رسالة واضحة للحكومة المصرية. نتوقع أن يكون التحقيق المشترك شاملا."

واضاف نتنياهو "سنقوم بتحديث اجراءات واساليب العمليات وايضا الاجراءات لتقليص التهريب الى الحد الادنى ولضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات المأساوية".وكان الجيش الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل ثلاثة جنود خلال تبادل إطلاق النار مع مسلح بالقرب من الحدود مع مصر، وبحسب بيان الجيش والضباط الذي تواجدوا بالمنطقة تصدوا للمسلح الذي اعلن لاحقا انه جندي مصري وقاموا بتحييده.