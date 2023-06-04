مصادر خاصة : حركة فتح تتجه لتحديد البرغوثي عنوانها لقيادة الملف الفلسطيني

مصادر خاصة تفيد أن الرئيس الفلسطيني بات يرى أن مروان البرغوثي هو الشخصية الأفضل لفرض الملف الفلسطيني على الأجندة الدولية

قالت مصادر مطلعة في حركة فتح لقناة i24news إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يسعى إلى مصالحة بين قيادة فتح الحالية وبين أقطاب معسكر الأسير مروان البرغوثي داخل الحركة.

ABBAS MOMANI / AFP رجل يرفع لافتة تحمل صورة الأسير مروان البرغوثي

وأضاف المصدر أن الرئيس عباس أوضح أن مروان البرغوثي قد يكون المرشح الأفضل لإعادة فرض الملف الفلسطيني على اجندة المجتمع الدولي وأن البرغوثي يتمتع بدعم غالبية قطاعات وتيارات الحركة بما فيهم تيار القيادي المفصول محمد دحلان المقيم في دولة الإمارات.

وقال المصدر ذاته نقلا عن بعض القيادات الأمنية المقربة من الرئيس الفلسطيني والتي طرحت من قبل جهات إسرائيلية وأمريكية كمرشحه لخلافته باتت تفهم أن لعبة الأسماء الإسرائيلية لم تعد ذي صلة مع الواقع الفتحاوي والفلسطيني.

ورجح المصدر في حديثه أن يقبل هؤلاء الذين رأوا بأنفسهم مرشحين محتملين بالواقع وبدأوا باتصالاتهم مع المحسوبين على تيار البرغوثي.

ورأى المصدر أن اختيار البرغوثي يحظى بإجماع شعبي حوله وقد يضع إسرائيل في الزاوية في كل ما يتعلق بمسيرة الأسير ذاته ومستقبل العلاقة مع الجانب الفلسطينية والقضية الفلسطينية.

وخلص المصدر قوله بإن مروان البرغوثي هو العنوان القادم بعد مرحلة الرئيس عباس وبإجماع كل التيارات داخل الحركة مشيرا إلى أن حركة حماس تتمتع بعلاقات جيدة مع البرغوثي وستتعامل مع هذا الطرح الفتحاوي بجدية.