رئيس باراغواي المنتخب يؤكد نيته اعادة سفارة بلاده الى القدس

جاء هذا خلال اجتماع له مع السفير الاسرائيلي في باراغوي مؤكدا نيته تطبيق وعده الانتخابي

أكد رئيس باراغواي المنتخب سانتياغو بينا خلال اجتماعه مع السفير الإسرائيلي في باراغوي أنه سيعيد نقل سفارة بلاده الى القدس بعد استلامه منصبه في شهر آب/اغسطس القادم، وبحسب "واينت" الحديث يدور عن أحد وعوده خلال حملته الانتخابية.

وشدد السفير الاسرائيلي يوعاد ماغين بعد الاجتماع :"كان اجتماعا ممتازا مع الرئيس المنتخب، سانتياغو بينا. تحدثنا حول نيته نقل سفارة باراغواي الى القدس وأيضا حول مشاريع تعاون تعزز العلاقات بين إسرائيل وباراغواي".

خلال الاجتماع مع ماغين تطرق الرئيس المنتخب الى "العلاقات التاريخية التي تجمع بلدينا، اضافة الى أهمية تعزيز التعاون بين شعبينا". ويشار الى بينا ، وهو اقتصادي كبير، زار اسرائيل قبل عام ونصف واجتمع مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو واجتمع مع محافظ بنك إسرائيل امير يارون. ويشار الى أن باراغواي قامت في أيار/مايو 2018 بنقل سفارتها من تل أبيب الى القدس، وكانت السفارة الثالثة بعد الولايات المتحدة وباراغواي.

بهد اربعة اشهر من ذلك في ايلول/سبتمبر 2018، الرئيس الجديد لباراغواي ماريو عبده بينيتز تراجع عن قرار سلفه وأعلن عن إعادة سفارة باراغواي الى هرتسليا، غضبت إسرائيل من القرار وأمر نتنياهو بإعادة السفير الإسرائيلي من اسونسيون عاصمة باراغواي للتشاور، وحتى اغلاق السفارة الاسرائيلية.

حاليا تتوقع إسرائيل أن ينفذ الرئيس المنتخب تعهد بعد استلامه منصبه ويعيد السفارة الى القدس، وفي المقابل ستعيد اسرائيل فتح سفارتها في اسونسيون.