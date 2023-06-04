مصادر إسرائيلية : الجندي المصري منفذ العملية كان على الأرجح جهاديًا

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، تم العثور على كتاب قرآن إلى جانب سلاح الجندي المصري، كذلك عُثر على سكين لاستخدامها في تجاوز الحدود"

أفادت مصادر أمنية إسرائيلية لوسائل إعلام، اليوم الأحد، أن جندي حرس الحدود المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين أمس السبت خلال عملية تسلل عبر الحدود، هو على الأرجح جهادي وأن تنفيذ العملية جاء بـ"دوافع دينية".

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، تم العثور على كتاب قرآن إلى جانب سلاح الجندي المصري، كذلك عُثر على سكين لاستخدامها في تجاوز الحدود، و6 مخازن رصاص، ما يدلّ على أنه خطط لتنفيذ العملية بدقة كبيرة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء تحقيق مشترك كامل مع القاهرة.

وقال نتنياهو لمجلس وزرائه في تصريحات متلفزة حول الحادث الذي وقع يوم السبت "نقلت إسرائيل رسالة واضحة للحكومة المصرية. نتوقع أن يكون التحقيق المشترك شاملا."