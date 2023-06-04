إردوغان يكشف عن تشكيلة الحكومة التركية الجديدة

وضمت التشكيلة الوزارية الجديدة 15 وزيرا جديدا؛ في أكبر حملة تجديد للمناصب الوزارية، وحافظ وزيرا السياحة محمد نوري إرصوي والصحة فخر الدين كوجا على مناصبهما.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، عن تشكيلته الحكومية الجديدة المؤلفة من 17 وزيرا، والتي ضمت أسماء بارزة وتغييرات.

وضمت التشكيلة الوزارية الجديدة 15 وزيرا جديدا؛ في أكبر حملة تجديد للمناصب الوزارية، وحافظ وزيرا السياحة محمد نوري إرصوي والصحة فخر الدين كوجا على مناصبهما.

وأوردت وكالة الأناضول للأنباء أن تم تعيين رئيس جهاز الاستخبارات، هاكان فيدان، وزيرا للخارجية، ويشار غولر، وزيرا للدفاع، ووالي إسطنبول، علي يرلي قايا، وزيرا للداخلية.

وتضمنت التشكيلة الجديدة عثمان أشقين باك، وزيرا للشباب والرياضة، وعمر بولات وزيرا للتجارة، وعبد القادر أورلا أوغلو وزيرا للنقل والبنى التحتية، وألب أرسلان بيرقدار وزيرا للطاقة والموارد الطبيعية، وفق الوكالة التركية.

وأدى الرئيس التركي، أمس السبت، اليمين لفترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات.وقال إردوغان في مراسم بالبرلمان في العاصمة، أنقرة، بثها التلفزيون على الهواء مباشرة: "أنا كرئيس، أقسم بشرف ونزاهة الأمة التركية العظيمة وتاريخها أن أحافظ على تواجد الدولة واستقلالها... وأن ألتزم بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية ومبادئ وإصلاحات أتاتورك ومبادئ الجمهورية العلمانية".

وحصل إردوغان على 52.2 في المئة من الأصوات في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، في 28 مايو، وجاء فوزه على خلاف توقعات معظم استطلاعات الرأي، وعلى الرغم من أزمة غلاء معيشة كان يُنظر لها على أنها أضعفت فرصه في الفوز.

وشهدت حكومة الرئيس التركي الجديدة تراجع حضور القيادات الكبيرة في حزب العدالة والتنمية لصالح التكنوقراط، في حين كانت لحضور "أسماء ثقيلة" -مثل رئيس جهاز الاستخبارات السابق هاكان فيدان في منصب وزير الخارجية، ومن جديد يعود محمد شيمشك وزير المالية الأسبق والملقب بصديق الأسواق إلى المنصب نفسه- دلالات تشير إلى أن الحكومة التركية ستجمع بين الاستمرار في السياسة الخارجية والتغيير في النموذج الاقتصادي المعتمد في السنوات القادمة.