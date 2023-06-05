جاءت تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية في إطار تدريب شارك فيه الكابينيت في إطار تدريبات "القبضة الساحقة"

شارك المجلس الأمني المصغر-الكابينيت في المناورات الضخمة للجيش الإسرائيلي التي أطلق عليها "القبضة الساحقة" وأجرى تقييما للتدريب العسكري بمشاركة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في غرفة محصنة داخل مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل .

استغل نتنياهو الفرصة حتى يبعث رسالة الى ايران على خلفية تقرير وكالة الطاقة النووية الأخير، كما تضمنت تصريحاته رسائل الى الولايات المتحدة- في حال قررت عدم الانضمام الى قرار إسرائيلي بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية وقال :"نحن واثقون من أننا قادرون على معالجة كل تهديد بـأنفسنا- وأيضا بوسائل أخرى".

وأضاف نتنياهو في بداية الجلسة: "الواقع في منطقتنا يتغير بسرعة. نحن لا نتنازل عن امجادنا. نحن نعدل عقيدة حربنا وخياراتنا في العمل بما يتوافق مع هذه التغييرات، بصورة تتناسب مع أهدافنا - التي لا تتغير. ملتزمون بالعمل ضد النووي الإيراني وضد الهجمات الصاروخية على دولة إسرائيل وضد إمكانية توحد ساحات القتال، ما نطلق عليه "معركة متعددة الجبهات". وهذا يتطلب منا دراسة، إن أمكن، بعض القرارات الرئيسية التي سيتعين على المجلس الأمني وحكومة إسرائيل اتخاذها مع المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية الأخرى".

في إطار التدريب الضخم "القبضة الساحقة" تم اختبار قدرات الجيش الإسرائيلي القتال في عدة جبهات بنفس الوقت، في سيناريوهات مختلفة، بالتشديد على الجبهة الشمالية, وخلال جلسة المجلس الأمني المصغر حصل نتنياهو والوزراء على ملخص شامل للسيناريو الذي يجري التدرب عليه- على غرار القتال في الوقت الحقيقي وبالتعاون مع الجيش الإسرائيلي يجري الاستعداد للتهديدات التي يتم التدرب عليها.