مصر تنشر صورة الشرطي المصري منفذ عملية القتل عند الحدود المصرية

محمد صلاح، 22 عاما، هو الشرطي المصري الضالع بالتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية واستهداف جنديين بشكل مباغت وقتل ثالث في مواجهة قبل الإجهاز عليه.

نشرت السلطات المصرية صباح الإثنين صورة لشرطي الحدود الذي نفذ عملية قتل ثلاثية على الحدود المصرية الإسرائيلية السبت، في حادثة لفها الكثير من الغموض والتعتيم. ووفقا للسلطات المصرية، يدعى الشرطي محمد صلاح، ويبلغ 22 عاما.

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يشار إلى أن ملابسات الحادث الذي هزّ وجدان المجتمع الإسرائيلي ما زال قيد التحقيق المشترك وسط التشديد على المكاشفة والشفافية على مبدأ التنسيق الكامل لصالح الطرفين، وهو ما ميّز العلاقات المصرية الإسرائيلية منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين التي بادر إليها عام 1979 أنور السادات.

قُتل جنديان إسرائيليان في ساعة مبكرة من فجر السبت، في نقطة حراسة قريبة من قاعدة حريف العسكرية، وهما ليا بن نون، 19 عامًا، وأوري يتسحاك إيلوز، 20 عامًا. وفي وقت لاحق من يوم السبت سقط الجندي الإسرائيلي أوهاد داهان (20 عاما) خلال اشتباك مع الشرطي المصري الذي قُتل لاحقا.

وبحسب آخر التقارير الواردة من التحقيقات الجارية، فإن الجهادي المصري تصرف بمفرده. حمل صلاح مصحفًا وسكينًا وستة أمشاط إضافة إلى سلاحه الناري، الأمر الذي أثار الشكوك في البداية حول دوافعه.

وصرح قائد أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي أمس الأحد، بأنه يتعهد بعرض التحقيق كاملا خلال أسبوع. علما أن بعض المصادر الأمنية الإسرائيلية كشفت أمس أن جندي حرس الحدود المصري الذي قتل 3 جنود إسرائيليين خلال عملية تسلل عبر الحدود، هو على الأرجح جهادي، عمل بمفرده وأن تنفيذ العملية جاء بـ"دوافع دينية".

قبل الإعلان الرسمي عن التفاصيل من قبل السلطات المصرية، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بصور الجهادي المصري، اتسمت بتكريم القاتل الجهادي لقتله ثلاثة جنود إسرائيليين، وفي الوقت نفسه تم الزعم أن الصورة نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية.

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في غضون ذلك، أشارت شخصيات مؤيدة لإسرائيل إلى أنه ربما كان من الخطأ التنازل عن الأراضي لمصر كجزء من عملية السلام بإطار اتفاقيات كامب ديفيد. ومع ذلك، كان المسؤولون الفعليون أكثر وعيًا بالعلاقات مع مصر.

وكان نتانياهو نفسه قد وصف الحادث بأنه "غير مألوف" واعتمد خطا رفيعا بين نقل "رسالة واضحة للحكومة المصرية"، والاستمرار في بناء علاقة مع شريك أمني رئيسي في المنطقة.