مصر تنشر صورة الشرطي المصري منفذ عملية القتل عند الحدود المصرية

نشرت السلطات المصرية صباح الإثنين صورة لشرطي الحدود الذي نفذ عملية قتل ثلاثية على الحدود المصرية الإسرائيلية السبت، في حادثة لفها الكثير من الغموض والتعتيم. ووفقا للسلطات المصرية، يدعى الشرطي محمد صلاح، ويبلغ 22 عاما.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .