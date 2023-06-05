المعارضة السورية تدعو لاستئناف المفاوضات المباشرة مع دمشق

هيئة المعارضة رأت أن المفاوضات من الممكن أن تُستأنف بناء على مندرجات القرار الدولي 2254 وفق جدول أعمال وجدول زمني محددين.

قالت المعارضة السورية في بيان وقعته "الهيئة العليا للمعارضة السورية في جنيف" إن التطورات الدولية والإقليمية والسورية الحالية والحراك النشط الخاص بالمسألة السورية تؤمن ظرفاً مناسباً لاستئناف المفاوضات المباشرة.

وبحسب مصادر اعلامية فقد عقدت اجتماعات الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة في جنيف أمس الأحد، بحضور 28 عضواً من أصل 36، تستمر لمدة يومين، وبمشاركة ممثلي منصة موسكو التي تأتي لأول مرة، بعد تعليق مشاركتهم منذ العام 2019.

ووفقا لموقع العالم، فإن هيئة المعارضة رأت ان المفاوضات من الممكن أن تُستأنف بناء على مندرجات القرار الدولي 2254 كافة، ووفق جدول أعمال وجدول زمني محددين، وعدم اقتصار هذه المفاوضات على استئناف أعمال اللجنة الدستورية.

ورحب بيان المعارضة السورية ببيان عمّان الصادر عن عدد من وزراء الخارجية العرب بتاريخ 1 أيار/مايو، الذي أوضح الملامح العامة للمبادرة العربية بشأن سوريا وفقاً لمبدأ "خطوة مقابل خطوة".

ورحبت الهيئة السورية المعارضة بإعلان جدّة الصادر عن القادة العرب بتاريخ 19 أيار/مايو، لكنها انتقدت خلوّ هذا البيان من "أي إشارة إلى القرار 2254"، فضلا عن قرار عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية قبل "التزام دمشق بقرارات الشرعية الدولية"، وفق تعبيرها.

وتطالب المعارضة السورية بمحاسبة "مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية"، وسط دعوة المنظمات الدولية المعنية وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق العدالة.