قال أوحانا في بيان "الزيارة ممكنة بفضل القيادة الرائدة لملك المغرب محمد السادس"، وأضاف "حلم السلام مع الدول الإسلامية لطالما كان يخيم على قلوبنا"

أعلن الكنيست صباح اليوم الإثنين، أن رئيس الكنيست أمير أوحانا، سيتوجه الأربعاء المقبل إلى المغرب في زيارة رسمية تاريخية للبرلمان المغربي.

ومن المتوقع أن يلتقي أوحانا خلال الزيارة برئيس البرلمان المغربي رشيد طالبي العلمي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإسرائيلية المغربية وأعضاء آخرين في البرلمان المغربي.

ومن المقرر أن يدلي أوحانا والعلمي بتصريحات للصحافة، كما سيوقعان مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى تطوير التعاون البرلماني من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي هذا السياق، قال أوحانا في بيان "الزيارة ممكنة بفضل القيادة الرائدة لملك المغرب محمد السادس"، وأضاف "حلم السلام مع الدول الإسلامية لطالما كان يخيم على قلوبنا، ومدى ملاءمة ذلك من بين كل هذه البلدان - المملكة المغربية هي أول من دعا أحد رموز الحكومة، رئيس الهيئة التشريعية لدولة إسرائيل، الذي صادف أنه من أصل مغربي، في زيارة رسمية للبرلمان".

واختتم أوحانا بالقول إن "التاريخ يصنع أمام أعيننا ويعلن توطيد العلاقات بين البلدين والتقارب بين الشعبين واتساع دائرة السلام".

وتعد هذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها إسرائيلي في منصبه لبرلمان دولة مسلمة.

ومن المقرر أن يجتمع أوحانا أيضا مع كبار أعضاء الحكومة المغربية، وكذلك مع قادة الجالية اليهودية المحلية.