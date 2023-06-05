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على خلفية تفشي الجريمة في المجتمع العربي: نتنياهو يجتمع مع نواب الكنيست العرب

i24news

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عضو الكنيست إيتمار بن غفير (أقصى اليسار) يرد على تصريح لعضو الكنيست عن حزب القائمة العربية منصور عباس (يمين) ، في البرلمان الإسرائيلي في القدس ، 11 مايو ، 2022.
Olivier Fitoussi/Flash90عضو الكنيست إيتمار بن غفير (أقصى اليسار) يرد على تصريح لعضو الكنيست عن حزب القائمة العربية منصور عباس (يمين) ، في البرلمان الإسرائيلي في القدس ، 11 مايو ، 2022.

قالت مصادر في القائمة العربية الموحدة "إن جُلّ ما يريده نتنياهو هو صورة- حين يرغب نتنياهو بمكافحة الجريمة فهو يعرف كيف يفعل ذلك دون أن يحتاج إلينا".

من المقرر أن يجتمع اليوم الإثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنواب الكنيست العرب على خلفية تفشي الجريمة المنظمة في المجتمع العربي وعلى وقع جريمتين الليلة الماضية ليرتفع عدد ضحايا الجريمة منذ بداية السنة في المجتمع العربي إلى 89. 

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وقالت مصادر في القائمة العربية الموحدة برئاسة النائب الدكتور منصور عباس إن جل ما يريده نتنياهو هو صورة- حين يرغب نتنياهو بمكافحة الجريمة فهو يعرف كيف يفعل ذلك دون أن يحتاج إلينا. سنقرر بعد الاجتماع بإطار القائمة ما إن كنا سنشارك معه في تلك الجلسة".

وكان نتنياهو قد دعا نهاية شهر أيار/ مايو المنصرم  أعضاء الكنيست العرب للحوار بخصوص مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي. وأشارت تقارير صحفية إلى أن وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير لن يحضر الاجتماع المقرر على أن جهات عربية قالت "نحن ونتنياهو على السواء لسنا مهتمين حقا بحضور بن غفير النقاش".

علما أن تلك الجلسة عقدت بناء على توقيع 40 نائبا لبحث اقتراح "افتقار الحكومة للسلطة في مواجهة مضاعفة قضايا القتل في المجتمع العربي" بحضور نتنياهو نفسه. 

يُذكر أن عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي قد تضاعف خلال فترة جلوس ايتامار بن غفير على رأس وزارة الأمن التي أصبح اسمها تحت ولايته وزارة الأمن القومي، مقارنة بعدد القتلى في نفس الفترة من العام الماضي. 

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