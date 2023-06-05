وسيُعاد فتح مبنى السفارة الإيرانية السابق الذي كان مغلقًا لسنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرًا.

أفاد مصدر دبلوماسي في الرياض، أن إيران ستعيد فتح سفارتها في السعودية غدا الثلاثاء، بعد نحو 3 أشهر من الإعلان على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد قطيعة استمرّت 7 سنوات.

وقال المصدر الدبلوماسي في الرياض، مفضلا عدم الكشف عن هويته إن إعادة "فتح السفارة الإيرانية ستجري الثلاثاء عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ) بحضور السفير الإيراني المعيّن في السعودية".

وسيُعاد فتح مبنى السفارة الإيرانية السابق الذي كان مغلقًا لسنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرًا.

وأفادت صحيفة "إيران ديلي" الحكومية التي تصدر باللغة الإنكليزية، الشهر الماضي، أن طهران "عيّنت الدبلوماسي الرفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيراً جديداً في المملكة العربية السعودية". غير أنّ هذا التعيين لم يُعلن رسمياً من قبل وزارة الخارجية.

ويشغل عنايتي حالياً منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيراً في الكويت خلال عهد الرئيس المعتدل حسن روحاني.

وكانت قد أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني، رضا فاطمي أمين، استئناف العلاقات التجارية بين بلاده والسعودية.

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