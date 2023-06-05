الضفة الغربية: وفاة الطفل الفلسطيني الذي أصيب بالخطأ برصاص الجيش الإسرائيلي

توفي الطفل الفلسطيني الذي أصيب بالخطأ برصاص الجيش الإسرائيلي يوم الخميس الفائت خلال عملية مطاردة وراء منفذي عملية في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

توفي الطفل الفلسطيني محمد هيثم التميمي، بعد خضوعه للعلاج منذ الخميس الفائت بعد تعرضه لرصاص الجيش الإسرائيلي بالخطأ وفق ما أفاد الإثنين، متحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

أصدر مستشفى شيبا بيانا جاء فيه "توفي الطفل البالغ من العمر 3 سنوات الذي أصيب برصاصة يوم الخميس الماضي متأثراً بجراحه، رغم الجهود الكثيرة التي بذلها الفريق الطبي في الأيام الأخيرة. يشارك موظفو مستشفى صفرا الأسرة في حزنها.

وأصيب فلسطينيان احدهما طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات ووالده، مساء الخميس، في هجوم إطلاق نار على القاعدة العسكرية الإسرائيلية في مستوطنة نيفي تسوف بالضفة الغربية. كما وأصيب جندي اسرائيلي بصورة طفيفة جراء اطلاق النار، وفقًا لخدمة طوارئ نجمة داوود الحمراء التي أفادت بأن حالة الطفل حرجة.

فيما تؤكد مصادر فلسطينية أن الاثنين أصيبا برصاص خلال عملية مطاردة منفذي احدى العمليات في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "قوة من الجيش نصبت كمينا لمركبة عند مدخل البلدة (النبي صالح)، وطاردتها وأطلقت الرصاص الحي صوبها، ما أدى لإصابة طفل يبلغ من العمر عامين، قبل الاعلان عن استشهاده اليوم، برصاصة في رأسه، فيما تعرض والده لإصابة في كتفه، أثناء تواجدهما أمام منزلهما المجاور لحاجز الجيش المقام على مدخل القرية".