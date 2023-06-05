الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ يلتقي مع الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه آي" ، المصممة لبرنامج "شات جي بي تي"

وقال الرئيس الإسرائيلي، "نحن مسرورون جدًا بتواجدكم في إسرائيل، لقد خلقت زيارتكم اهتمامًا كبيرًا في جميع أنحاء البلاد - الدولة تريد أن تفعل الخير وتخدم العالم بغ

التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين مع الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه آي"، سام التمان ، الشركة المصممة لبرنامج "شات جي بي تي"

وقال الرئيس الإسرائيلي، "نحن مسرورون جدًا بتواجدكم في إسرائيل، لقد خلقت زيارتكم اهتمامًا كبيرًا في جميع أنحاء البلاد - الدولة تريد أن تفعل الخير وتخدم العالم بغاية."

وأضاف الرئيس الإسرائيلي: "يجب أن نتأكد من أن هذا التطور في الذكاء الاصطناعي يستخدم لرفاهية البشرية، ويمكنك أن ترى المزايا والعيوب"

بدوره شكر ألتمان الرئيس وقال: "إنه لأمر خاص جدًا بالنسبة لي أن أزور إسرائيل"، وأضاف قائلاً: "لقد شعرت بسعادة غامرة لأنني أقوم بهذه الرحلة حول العالم."

وقام رائد الأعمال الشاب بزيارة إسرائيل ودول أخرى لرفع مستوى الوعي بمخاطر الذكاء الاصطناعي.

وتشتهر شركة OpenAI بمنتجها ChatGPT، وهو منتج ذكاء اصطناعي يروج لمجموعة واسعة من الوظائف نظرًا لقدرته على معالجة اللغة بشكل طبيعي والاستجابة للمطالبات المتعلقة بأي موضوع.

وأنشأت الشركة أيضًا برنامج DALL-E، وهو برنامج يمكنه انتاج صور استناداً إلى تلقينات تتألف ممّا يصل إلى 400 حرف أو إلى صور يحمّلها المستخدم