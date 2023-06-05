وزير الخارجية الأمريكي يحث السعودية وإسرائيل على تطبيع علاقاتهما

بلينكين: "لدى الولايات المتحدة مصلحة فعلية على صعيد الأمن القومي في إرساء تطبيع بين اسرائيل والسعودية".

أكد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، اليوم الاثنين، على أن "تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل يندرج ضمن المصالح الامنية للولايات المتحدة"مشيرا إلى أن "لدى الولايات المتحدة مصلحة فعلية على صعيد الأمن القومي في إرساء تطبيع بين اسرائيل والسعودية".

جاءت تصريحات بلينكن خلال كلمته أمام منظمة "أيباك" المؤيدة لاسرائيل في واشنطن، حيث كرر انتوني بلينكن، أن "ايران لا تزال تشكل الخطر الاكبر على إسرائيل من وجهة نظر الادارة الاميركية، ولن يسمح لها تاليا بامتلاك السلاح النووي"

وقال بلينكن في خطاب أمام منظمة "أيباك" المؤيدة لاسرائيل "اذا رفضت ايران سلوك طريق الدبلوماسية فكما كرر الرئيس بايدن بوضوح، (تبقى) كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاك ايران أسلحة نووية".