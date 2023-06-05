وكالة الطاقة الذرية تأسف "لبطء" إيران في إعادة تركيب كاميرات المراقبة

غروسي"في الحقيقة ركّبنا كاميرات، أنظمة مراقبة في مواقع عدة لكن يتعين القيام بأكثر من ذلك بكثير خصوصا وأن إيران تواصل تصعيدها النووي"

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، اليوم الإثنين، إن "التعاون مع إيران بطيء جدا"، داعيا طهران إلى "تسريع وتيرة إعادة تركيب الكاميرات في المواقع النووية"وتابع "في الحقيقة ركّبنا كاميرات، أنظمة مراقبة في مواقع عدة لكن يتعين القيام بأكثر من ذلك بكثير"، خصوصا وأن إيران تواصل تصعيدها النووي على الرغم من نفيها السعي لحيازة قنبلة ذرية، وأضاف "علينا أن نسير بشكل أسرع".

وتابع غروسي"حتى وإن أعيد تركيب كل الكاميرات، سيتعين على إيران أن توفر شتى أنواع المعلومات لسد الفراغ وتجميع كل قطع الأحجية لإكمال الصورة"

ولدى سؤاله بشأن انتقادات وجّهتها إسرائيل، العدو اللدود لإيران، بعد قرار الوكالة وضع بعض النزاعات جانبا، ولو مؤقتا، وفق تقريرين تم تقديهما إلى الدول الأعضاء، قال غروسي "نحن لا نخفّض معاييرنا إطلاقا ... لقد كنا صارمين ونزيهين من الناحية التقنية وعادلين، لكن حازمين".

وفي ما يتعلّق بموقع مريوان غير المصرّح عنه والواقع على مقربة من منطقة آباده جنوب إيران، قال غروسي إنه تلقّى "تفسيرات معقولة من جانب إيران" التي عزت وجود مادة نووية إلى "أنشطة تعدين نفّذت إبان الحقبة السوفياتية".

وكان غروسي قد رحّب لدى عودته من زيارة إيران أجراها في آذار/مارس المنصرم، بتعهّد طهران إعادة تركيب أجهزة المراقبة التي تم تفكيكها في حزيران/يونيو 2022 في سياق تدهور العلاقات مع القوى الغربية.

بعد ثلاثة أشهر، اعتبر غروسي في افتتاح اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الهيئة الأممية في العاصمة النمسوية فيينا أن "التقدّم أقل بكثير مما كان متوقّعا".