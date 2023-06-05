تقرير: إسرائيل هاجمت وحدة إيرانية سرية "تُنتج الأسلحة في سوريا " مايو/ أيار المنصرم

"الوحدة 18340 تساعد فيلق سوريا داخل فيلق القدس في إنتاج وتوريد واختبار وسائل قتالية، وتتكون الوحدة من قادة إيرانيين وأفراد سوريين يعملون تحت إمرتهم"

كشفت مصادر مطلعة لـ "العربية والحدث" أن "إسرائيل قامت باستهداف منشآت في منطقة حلب كانت تستخدم لإنتاج أسلحة، وتتبع للوحدة "18340" التي يتولى قيادتها جواد سليماني تعمل في سوريا مطلع أيار/مايو المنصرم"

واشار المصدر إلى أن"الوحدة 18340 تساعد فيلق سوريا داخل فيلق القدس في إنتاج وتوريد واختبار وسائل قتالية، وتتكون الوحدة من قادة إيرانيين وأفراد سوريين يعملون تحت إمرتهم" وتابع"وقائد الوحدة جواد سليماني كلاهي أصغر، يترأس مشاريع سرية في مجال الوسائل القتالية والأسلحة سواء على صعيد تطويرها أو إصلاحها"

ومن ضمن ما يُنتج ويُختبر صواريخ دقيقة، حيث تقوم إيران بتحسين دقة الصواريخ التي يصنعها السوريون في تلك المواقع.

جدير بالذكر أن عسكرياً قتل وأصيب 7 أشخاص آخرون مطلع مايو/ايار المنصرم، في "ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط مدينة حلب، وأدت حينها إلى خروج مطارها عن الخدمة" وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف حينها أن القصف أدى إلى اشتعال في مستودع ذخيرة، موقعاً أضراراً مادية كبيرة في المطارين، وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة مؤقتا، كما سقطت صواريخ إسرائيلية في معامل الدفاع بمنطقة السفيرة بريف حلب، أسفرت عن أضرار مادية، بحسب المرصد.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري، وأهدافا إيرانية، وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة من سوريا.