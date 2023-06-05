الضفة الغربية: هجوم دهس بالسيارة في حوارة إصابة شخص بجروح

اصيب جتدي إسرائيلي بجروح قي حداث سير بالسيارة، مساء اليوم الإثنين، في بلدة حوارة بالضفة الغربية، حيث اصدم سائق المركبة بالجندي أثناء عبوره الشارع، لكنه لم يهرب.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، السبنت المنصرم، عن مقتل ثلاثة جنود خلال تبادل إطلاق النار مع مسلح بالقرب من الحدود مع مصر، وبحسب بيان الجيش والضباط الذي تواجدوا بالمنطقة تصدوا للمسلح الذي اعلن لاحقا انه جندي مصري وقاموا بتحييده، في حين أصيب جندي آخر بصورة طفيفة خلال الحدث ونقل للعلاج في المستشفى، وتم تبليغ عائلاتهم حول الحدث.