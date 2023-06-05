ممثلو الجهاد وحماس يجتمعون في القاهرة :"سنعزز العلاقات مع مصر"

جاء الاجتماع بعد دعوة رسمية من المخابرات المصرية لحركتي الجهاد وحماس

اجتمعت كل من وفدي حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية وحركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة اليوم في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، كلا الوفدين وصلا الى القاهرة بعد تلقيهما دعوة رسمية من كامل.

المسؤول عن المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب قال في تصريح اعلامي إنه الاجتماع جرى بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي للحركة وعدد من كبار المسؤولين في جهاز المخابرات العامة.

وأضاف شهاب أن الاجتماع :"يعكس حرص مصر على الأمن والتخفيف من معاناة شعبنا، خصوصا أبناء شعبنا في قطاع غزة بسبب الحصار الجائر والمستمر منذ سنوات".

وأشار شهاب إلى أن "الحركة حريصة على تعزيز العلاقات مع الشقيقة مصر" وذكر أن "الاجتماع استعرض كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع السياسية والاقليمية، خصوصا التصعيد الأخير في غزة، مقتل قادة المقاومة وما يحدث في الضفة الغربية والقدس" واوضح أن "الحركة أكدت خلال الاجتماع مواقفها الثابتة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه وقدسيته"