لاختيار 50 نائيا من اصل 207 مرشحين بينهم ثلاث عشرة إمرأة في 118 مراكزا وستجرى هذه الإنتخابات في 759 لجنة اقتراع، بلغ عدد الناخبين قرابة 800 ألف ناخب

انطلقت الانتخابات التشريعية الكويتية لاختيار 50 نائيا من اصل 207 مرشحين بينهم ثلاث عشرة إمرأة لمجلس الأمة 2023، وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 118 أبوابها عند الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت الكويت، وستجرى هذه الإنتخابات في 759 لجنة اقتراع، فيما بلغ عدد الناخبين قرابة 800 ألف ناخب، يختارون 50 نائباً.

ومن المقرر أن تبدأ عملية فرز الأصوات بعد انتهاء الانتخابات مباشرة للإعلان عن النواب الذين سيمثلون الكويتيين لمدة 4 سنوات مقبلة.

وتأتي هذه الانتخابات بعد حكم المحكمة الدستورية في مارس/ آذار المنصرم، الذي أبطل انتخابات سبتمبر/ أيلول المنصرم وأعاد برلمان 2020، الذي كان ولي العهد أمر بحله العام الماضي بعد أزمة سياسية.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاة ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.

وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.

وقال مجلس الوزراء إنه استعرض في اجتماعه أمس الاثنين آخر الترتيبات والاستعدادات لتنظيم انتخابات مجلس الأمة 2023 "لتمكين الناخبين والناخبات من اختيار مرشحيهم بسهولة وسط أجواء من الحرية والديمقراطية".

وتعتبر الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة الكويتي في فصله التشريعي السابع عشر بعد حل مجلس 2020 وإبطال مجلس 2022.