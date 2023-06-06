تقرير:"الوحدة 700 يقودها مسؤول سابق في ’فيلق القدس’ الذي له صلات واسعة مع كبار المسؤولين في إيران وسوريا ولبنان"

كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية"كان"عن وحدة جديدة من "فيلق القدس" تابع للحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى "تورطها في تهريب أسلحة إلى سوريا" وأن "الوحدة 700 يقودها مسؤول سابق في ’فيلق القدس’ الذي له صلات واسعة مع كبار المسؤولين في إيران وسوريا ولبنان"

واشار التقرير إلى أن "الوحدة 700 مسؤولة عن الإمداد والدعم اللوجستي لفيلق القدس وهي مسؤولة عن نقل المعدات العسكرية إلى الميليشيات الموالية لإيران، ولا سيما في سوريا وإلى حزب الله في لبنان"

وفي السياق كشفت مصادر مطلعة لـ "العربية والحدث" أن "إسرائيل قامت باستهداف منشآت في منطقة حلب كانت تستخدم لإنتاج أسلحة، وتتبع للوحدة "18340" التي يتولى قيادتها جواد سليماني تعمل في سوريا مطلع أيار/مايو المنصرم" جاء الهجوم على موقع إنتاج الصواريخ الإيرانية قبل يومين من زيارة الرئيس الإيراني لسوريا، وهي الأولى لرئيس إيراني إلى البلاد منذ 13 عامًا.

وبحسب مسؤولين سوريين، فإن مطار حلب الدولي أغلق بسبب الهجوم الذي أسفر عن مقتل جندي من الجيش السوري وإصابة سبعة آخرين، كما أفادت وسائل إعلام رسمية سورية، أن "قوات الدفاع الجوي السوري تصدت للهجوم الإسرائيلي في سماء حلب"