إيران تكشف لأول مرة عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي بحضور الرئيس الإيراني رئيسي

نشرت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء أول صورة للصاروخ الإيراني الفرط صوتي (هايبر سونيك) الذي يحمل اسم "فتّاح". وتبلغ سرعة الصاروخ المتقدم 13 ماخ أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت.

