إيران تكشف لأول مرة عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي بحضور الرئيس الإيراني رئيسي

يصل مدى صاروخ "فتاح" الإيراني 1400 كلم ويتميز بسرعة عالية جداً وقدرة على التخفي والمناورة ضد الدفاعات الجوية.

نشرت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء أول صورة للصاروخ الإيراني الفرط صوتي (هايبر سونيك) الذي يحمل اسم "فتّاح". وتبلغ سرعة الصاروخ المتقدم 13 ماخ أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت.

https://twitter.com/i/web/status/1665967986631426048 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

يصل مدى صاروخ "فتاح" الإيراني 1400 كلم ويتميز بسرعة عالية جداً وقدرة على التخفي والمناورة ضد الدفاعات الجوية. كما يقول المسؤولون الإيرانيون أن الصاروخ "فتاح" قادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة.

ووصفت وكالة "إرنا" الإيرانية الصاروخ بأنه "أحدث إنجازات الحرس الثوري الإيراني، وأرفقت الوكالة الخبر بصور من مراسم حضرها الرئيس الإيراني وكبار قادة الحرس الثوري.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة قوله "شروق الشمس في اليوم الثلاثاء ليس کشروق الشمس في يوم عادي، تشرق الشمس اليوم مع "فتاح".

في وقت سابق، كشفت طهران عن صاروخ باليستي جديد، يمكن أن يصل مداه إلى 2000 كيلومتر ويحمل رأسًا حربيًا يبلغ 1500 كيلوغرام، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنّ تطوير إيران للصواريخ الباليستية "يشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين أمام منظمة "أيباك" المؤيدة لاسرائيل في واشنطن، أن"ايران لا تزال تشكل الخطر الأكبر على إسرائيل من وجهة نظر الإدارة الأميركية، ولن يُسمح لها تاليا بامتلاك السلاح النووي".