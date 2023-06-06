أعرب الرئيسان عن التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في مجال السلام والأمن، والذي يعد قيمة أساسية لكلا البلدين.

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم الثلاثاء مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مكالمة هاتفية تمحورت حول تطورات هجوم السبت الدامي الذي قُتل فيه ثلاثة من الجنود الإسرائيليين عند الحدود المصرية الإسرائيلية.

أعرب الرئيس المصري خلال المحادثة عن تعازيه للعائلات الثكلى وشكره بدوره رئيس الوزراء نتنياهو على تلك المشاعر وعلى التزامه بإجراء تحقيق شامل ومشترك في الحادث.

وأعرب الزعيمان عن التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في مجال السلام والأمن، والذي يعد قيمة أساسية لكلا البلدين.