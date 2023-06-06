كوبي شبتاي : "الشرطة الإسرائيلية لا تملك القوة البشرية للتعامل مع أحداث العنف المنتشرة في جميع أنحاء البلاد"

وقال كوبي شبتاي، "لن نتمكن من التعامل مع مثل هذا السيناريو في حالة وقوع حادث مماثل في جوانب متعددة في إسرائيل بأكملها"

حذر مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، اليوم الثلاثاء، لجنة الكنيست من أن الشرطة غير مستعدة لاندلاع أعمال عنف على جبهات متعددة في جميع أنحاء البلاد، بحيث أنها قد لا تملك القوة البشرية للتعامل مع وضع آخر مثل عملية "حارس الجدران".

وقال كوبي شبتاي، "لن نتمكن من التعامل مع مثل هذا السيناريو في حالة وقوع حادث مماثل في جوانب متعددة في إسرائيل بأكملها" ، مشيرًا إلى نقص "القوة البشرية والموارد والوسائل والمعدات" الذي يمنع الشرطة من "الارتقاء إلى مستوى المناسبة".

وأضاف كوبي شبتاي، "إذا لم يتم حل قضية رواتب الشرطة، فأنا لا أرى أن الوضع يتحسن".

وبحسب شبتاي ، فإن الوضع كارثي حيث يعاني كل مركز شرطة في البلاد من مشاكل في القوى العاملة.

واردف ان "الميزانية لديها مبلغ مخصص لذلك". "آمل أن يكون ذلك كافيًا. سنعرف في الأيام المقبلة. لكننا لم نكن في الوضع المثالي".