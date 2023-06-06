لغز اختفاء الطفلة مادلين ماكين: "عمليات التحقيق يمكن أن تقود الى انفراجة"

خلال هذه الفترة يجري محققون ألمان تحقيقا عن القضية يمكن ان يقود الى انفراجه بالتحقيقات

أفادت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية اليوم أن عينات التربة المأخوذة من خزان المياة الجريبة في البرتغال الأسبوع الماضي سيتم مقارنتها بالعينات التي أخذت من شاحنة كريستيان بروكنر، المشتبه الرئيسي في قضية اختفاء الطفلة مادلين ماكين قبل 16 عاما.

يعتقد المحققون أن بروكنر زار خزان المياه بعد أيام من اختفاء ماكين ومصادر قالت "للديلي ميرور" أن مسؤولين رسميين يعتقدون أنه حاليا سيتمكنون من الاثبات أن شاحنة بروكنر كانت في المنطقة بالوقت الذي تم فيه اختطاف ماكين.

وقالت هذه المصادر إنه في حال إن تحليل عينات التربة أظهر "تطابقا ايجابيا"، فقد تتمكن الشرطة من "تضييق الخناق" أكثر على بروكنر ذي الـ45 عاما، والذي لم يقدم ضده بعد اي لائحة اتهام.

وافيد ايضا أن المحققين بحثوا في خزان المياه عن "أمور يمكنها أن تصمد أمام اختبار الزمن ولا تتلف" مثل أجزاء من الملابس أو المجوهرات.

ومع ذلك ، حذر خبير في الطب الشرعي من أنه سيكون من الصعب العثور على أدلة منذ مرور 16 عامًا على اختفاء الفتاة.

أعلنت السلطات الألمانية الأسبوع الماضي أن والدي الفتاة المفقودة سيضطران إلى الانتظار عدة أسابيع لمعرفة ما إذا كانت النتائج التي تم جمعها خلال البحث في خزان المياه الغربة قبل أسبوع تتعلق باختفاء ابنتهما في عام 2007.

وقالت السلطات لبي بي سي إن كيت وجيري ماكان سيتعين عليهما الانتظار حتى اكتمال فحص الطب الشرعي والتحليل الكامل للنتائج التي تم إرسالها إلى ألمانيا. وقال المدعي العام في براونشفايغ ، هانز كريستيان والترز ، لبي بي سي إن "هناك سببًا وجيهًا لتفتيش منطقة الخزان" ، وأضاف أن "التحقيق الذي تقوده ألمانيا لا يزال بعيدًا عن أعين الجمهور ، ويتضمن مزيدًا من عمليات البحث".