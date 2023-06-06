هاليفي بعد العملية على الحدود الإسرائيلية المصرية:"يجب أن نبذل أقصى جهودنا حتى لا يتكرر هذا مجددا"

جاءت تصريحاته خلال تفقده لاحدى القواعد العسكرية في إطار التدريب "القبضة الساحقة"

تطرق رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي الى عملية إطلاق النار على الحدود المصرية الإسرائيلية السبت الماضي والتي أدت الى مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين بعملية نفذها جندي مصري وقال :"فقدنا مقاتلين ومقاتلة في حدث عملياتي والنتيجة صعبة. لدينا كتائب كبيرة- أنتم تقومون بعمل رائع". جاء ذلك خلال زيارته الى قاعدة عسكرية لتفقد التدريب العسكري الذي يجريه الجيش الإسرائيلي هذه الأيام وأطلق عليه "القبضة الساحقة".

وكان هاليفي زار مقر القيادة الأمامية مع قادة منطقة الشمال والذراع البري استمع خلالها الى استعراض ميداني حول التخطيط للتدريب وانتشار القوات في منطقة قاعدة "غاعش"، بعد اجتمع مع مقاتلين ومقاتلات من وحدة "الرعد" الذين يشاركون في التدريب، وواصل هاليفي زيارته الى قيادة الشمال، وأجرى خلال زيارته الى المكان تقييما لوضع التدريب.

وخلال حديثه مع المقاتلين قال :"فقدنا مقاتلين ومقاتلة في حدث عملياتي في مواجهة مهاجم واحد، أمام مخرب واحد، شرطي مصري، والنتيجة بالتأكيد خطيرة، مهمتنا هي أن نقوم بكل شيء حتى لا يتكرر هذا. أن نبذل كل شيئ يعني ايضا كيف أننا، القيادة القيادة العليا، تخطط المهمات ونقيم البنية التحتية المحيطة".

وأضاف "القيام بكل شيء يعني أيضا بالنسبة لكم- يقظة، استعداد وأن تدركوا جيدا بأننا نثق بكم كثيرا كثيرا. يوجد لدينا وحدات مذهلة، انتم تقومون بعمل مذهل، ايضا وحداتنا على طول الحدود الدائمة- يقومون بعمل ممتاز".