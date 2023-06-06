الرئيس اللبناني السابق يصل إلى دمشق والأسد يؤكد: "استقرار لبنان هو لصالح سوريا والمنطقة"

قال العماد عون إن "اللبنانيين متمسكون بوحدتهم الوطنية على الرغم من كل شيء، وأن سوريا تجاوزت المرحلة الصعبة والخطيرة بفضل وعي شعبها"

توجّه الرئيس اللبناني السابق ميشال عون إلى دمشق للقاء بالرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بعد 14 عاما من آخر زيارة له إلى سوريا.

واستقبل بشار الأسد، عون، الذي وصل، ونقلت الرئاسة السورية عن الرئيس، قوله خلال اللقاء، إن "قوة لبنان في استقراره السياسي والاقتصادي، وأن اللبنانيين قادرين على صنع هذا الاستقرار بالحوار والتوافق والأهم بالتمسك بالمبادئ وليس الرهان على التغيرات، وأن استقرار لبنان هو لصالح سوريا والمنطقة عموماً".

وأضافت الرئاسة أن الأسد أكد "للعماد عون دور في صون العلاقة الأخوية بين سوريا ولبنان لما فيه خير البلدين، وأن اللبنانيين قادرين على تجاوز كل المشاكل والتحديات، وتكريس دور مؤسساتهم الوطنية والدستورية".

واعتبر الأسد أنه "لا يمكن لسوريا ولبنان النظر لتحدياتهما بشكل منفصل عن بعضهما".

كما لفت إلى أن التقارب العربي - العربي الذي حصل مؤخراً، وظهر في قمة جدة العربية سيترك أثره الإيجابي على سوريا ولبنان.

من جانبه، قال العماد عون إن "اللبنانيين متمسكون بوحدتهم الوطنية على الرغم من كل شيء، وأن سوريا تجاوزت المرحلة الصعبة والخطيرة بفضل وعي شعبها وإيمانه ببلده وجيشه وقيادته".

وأكد عون أن "نهوض سوريا وازدهارها سينعكس خيراً على لبنان واللبنانيين".

ويرافق الرئيس اللبناني السابق في الزيارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية الأسبق، بيار رفول. وقد كان في استقبال عون على الحدود اللبنانية السورية، السفير السوري السابق لدى لبنان علي عبد الكريم علي.