إيران تعيد فتح سفارتها في السعودية بعد سبع سنوات من التوقف

وقال بيكدلي "نعتبر اليوم يومًا مهمًا في علاقة الجمهورية الإسلامية الإسلامية والمملكة العربية السعودية ...التعاون بين البلدين يدخل حقبة جديدة"

أعادت إيران، اليوم الثلاثاء، فتح سفارتها في الرياض لتدشن مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين وذلك بعد 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية التي أنهاها اتفاق مفاجئ بوساطة صينية في آذار/مارس الماضي.

وأوفدت طهران نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي لحضور المراسم التي شارك فيها أيضا القائم بالأعمال الإيراني حسن زارنيغار. كما حضرها من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية علي اليوسف.

واعتبر بيكدلي الخطوة بمثابة "حقبة جديدة" في العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

Fayez Nureldine / AFP افتتاح السفارة الايرانية في السعودية

وقال في كلمة ألقاها بالإنكليزية "نعتبر اليوم يومًا مهمًا في علاقة الجمهورية الإسلامية الإسلامية والمملكة العربية السعودية ...التعاون بين البلدين يدخل حقبة جديدة".

وتابع أنّ "الدبلوماسية هي أفضل وسيلة للتواصل والحوار بين الدول للوصول إلى استقرار وتفاهم مشترك"، مؤكدا أن"السلام والتنمية ليسا خيارا بل ضرورة مؤكدة".

وكانت إيران أعلنت الإثنين الماضي على لسان المتحدث باسم خارجيتها إنه سيعاد يومي الثلاثاء والأربعاء رسميا فتح سفارتها في الرياض والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدّة ومكتب ممثل إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وتزامن إعادة الافتتاح مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المملكة والتي تهدف إلى تعزيز علاقات واشنطن مع الدولة الغنية بالنفط بينما تقوم السعودية بالتقرّب أكثر من خصوم الولايات المتحدة.