مصادر خاصة لـ i24NEWS: المرحلة القادمة ستشهد دورا فعالا لمحمد دحلان في غزة

اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة تناول مسألة تثبيت الهدنة في غزة لمدة عشر سنوات

تثبيتُ التهدئَةِ في غزَّةَ وترتيبُ البيتِ الفلسطينِيِّ، عنوانُ لقاءاتِ الفصائِلِ الفلسطينيَّةِ في العاصمَةِ المصرية القاهرة هذه الأيام بمشاركة حركةُ حماس والجهاد الإسلامي بعد تلقيهم دعوة رَسمية من رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل.

مصادرُ فلسطينيةٌ قالت لـi24NEWS إنَّ اللقاءاتِ تناولَتْ مسألَةَ تثبيتِ الهُدنَةِ في غزةَ لفترَةٍ مُدَّتُها عشرُ سنواتٍ، حلَّ الخلافاتِ بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي بعد جولَةِ القتالِ الأخيرَةِ وبحْثَ دوْرِ تيارِ الإصلاحِ الديمقراطيِّ الذي يتَزَعَّمُهُ محمد دحلان داخلَ حركَةِ فتْح في كُلِّ ما يتعلَّقُ بإعادَةِ الإعمارِ.

مصدرٌ فلسطينيٌ اخرُ قالَ اـ i24NEWS إنَّ المرحلَةَ القادمَةَ ستشهَدُ دورًا فعالًا لدحلان في غزَّةَ وإنَّ من خَلْفِ دحلان دولةُ الاماراتِ وإنَّ هذا الغطاءَ الإقليميَّ فيما يتعلَّقُ بإعادَةِ الاعمارِ هو أحدُ الأسبابِ التي حالَتْ دونَ انجرارِ حماسْ للمشاركَةِ في جولَةِ القِتالِ بين إسرائيلَ والجهادِ الإسلاميِّ.

صحيفَةُ الشرقِ الأوسط أفادت بأنَّ اللقاءاتِ ناقشَتْ إقامَةَ حُكومَةِ وحدَةٍ وطنيةٍ مُكونَّةٍ من تكنوقراط .

مصدرٌ في السلطةِ الفلسطينيَّةِ رفَضَ في حديثٍ لـi24NEWS التطرُقَ الى دورِ تيارِ دحلان في تفاهماتٍ تتِمُ مناقشَتُها بشأنِ إعادَةِ الاعمارِ في غزةَ، مشيرًا إلى أنَّ " المُشاوراتِ تمحورَتْ حوْلَ ملفٍ رئيسٍ وهو تثبيتُ الهدنَةِ. المصدرُ أكدَ أنَّ لا حديثَ عن تشكيلِ حُكومَةٍ في ظِلِّ غيابِ ممثلينَ عن السُلْطَةِ.

صوتٌ فلسطينيٌّ مطَّلِعٌ آخَرَ شكَّكَ في التقاريرِ عن حكومَةِ تكنوقراط معتبرًا ان على المُقترَحِ ان يُطَبَّقَ عبْرَ قرارٍ عربيٍّ إقليميٍّ فالتشاوُرُ الفصائليُ لا يكفي كما تساءَلَ المصدَرُ عمَّنْ سيُعطي الشرعيَّةَ لهذهِ الحُكومَةِ وأيْنَ ستتخذُ مِقَرًا لَها؟