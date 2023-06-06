الضفة الغربية/حوارة: إصابة إسرائيلي بصورة طفيفة بعملية إطلاق نار ـ بعد يوم من تنفيذ عملية دهس

وأصيب الركاب بشظايا زجاج بعد أن أصيبت سيارته بـ 12 رصاصة. وعثر الجنود الإسرائيليون بعد ذلك على حقائب ظهر في المنطقة بينما يواصلون البحث عن الجاني.

أصيب إسرائيلي بجروح طفيفة في هجوم إطلاق نار في بلدة حوارة بالضفة الغربية، بعد يوم من اصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس بنفس المنطقة اسفرت عن اصابة أحدهما بصورة متوسطة والآخر بصورة طفيفة.

وأصيب الركاب بشظايا زجاج بعد أن أستهدفت السيارة بـ 12 رصاصة. وعثر الجنود الإسرائيليون بعد ذلك على حقائب ظهر في المنطقة بينما يواصلون البحث عن الجاني.

من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن مواطنا إسرائيليا اصيب بصورة طفيفة في حوارة بالقرب من مفترق تابوح جنوب نابلس ، واضاف أن القوات تواصل تمشيط المكان بحثا عن المشتبه به.

وجاء الهجوم بعد يوم من وقع عملية دهس في في دوار عينابوس أسفرت عن إصابة جنديين أحدهما بصورة متوسطة والأخر بصورة طفيفة.

ويشار الى أن بلدة حوارة تحولت منذ شهر شباط/فبراير الماضي الى مركز للهجمات، حيث قتل في حينه الشقيقين هيلل وييجل يانيف في عملية إطلاق نار، وبعد ثلاثة أسابيع من ذلك اصيب دافيد شتيرن (41 عاما) في عملية إطلاق نار أخرى خلال تواجده بالسيارة مع زوجته، شتيرن الذي كان يحمل سلاحا تمكن من إطلاق النار على المهاجم رغم إصابته ونجح باستهدافه.

في حين أصيب في شهر آذار/مارس الماضي جنديين إسرائيليين بصورة متوسطة بعملية إطلاق نار في حوارة بعد أن قام المهاجم بإطلاق النار تجاههما من سيارة عابرة وفر من المكان، كما وقعت عملية طعن في دوار عينابوس الشهر الماضي أدت الى اصابة جندي بصورة طفيفه وتحييد المنفذة.

وفي ظل سلسلة الهجمات هذه ، تمركز 180 جنديًا - بعضهم خلف أكياس رمل ومواقع محصنة - على طول "محور حوارة" البالغ طوله نحو خمسة كيلومترات.