وزير الأمن الإسرائيلي: "لدينا رد أفضل على كل الأسلحة التي يتفاخر بها أعداؤنا"

وأكد في تصريحات أدلى بها مكتبه "سنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل وكيف نوجه ضربة قاتلة لأعدائنا إذا شنوا حربا ضدنا لا قدر الله".

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، في رد له على مزاعم إيران بتطوير صاروخ يفوق سرعة الصوت، إن إسرائيل "سيكون لديها دائما حل لمواجة كل التهديدات".

وأضاف جالانت: "أسمع أن أعداءنا يتفاخرون بأنواع من أسلحة مختلفة، لكن من المهم جدا أن يعلم الجميع أنه سيكون لدينا دائمًا رد أفضل - في الجو والبحر والبر، بقدرات دفاعية وهجومية غير متوقعة".

وأكد في تصريحات أدلى بها مكتبه "سنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل وكيف نوجه ضربة قاتلة لأعدائنا إذا شنوا حربا ضدنا لا قدر الله".

والتقى جالانت مع كبار الضباط الذين يقودون مناورة في شمال إسرائيل، وهي جزء من تدريبات "القبضة الساحقة" للجيش الإسرائيلي التي استمرت أسبوعين.

ويركز التمرين على حرب محتملة متعددة الجوانب مع إيران ووكلائها في الشرق الأوسط، مثل حزب الله اللبناني.

واضاف جالانت "اذا ارتكب حزب الله خطأ وبدأ حربا ضد اسرائيل فسنضربه بشدة ونعيد لبنان الى العصر الحجري."

وكشفت إيران النقاب عن أول صاروخ باليستي تفوق سرعة الصوت مصمم محليًا اليوم الثلاثاء، في حضور الرئيس إبراهيم رئيسي الذي أشاد بسلاح جديد "سيجعل البلاد أقوى".