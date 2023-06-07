وقالت الخارجية الأمريكية إن الرئيسين ناقشا تعميق التعاون في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية والدولية.

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مساء أمس الثلاثاء، في جدة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وناقش معه على وجه الخصوص "إمكانية التطبيع مع إسرائيل".

وبحسب بيان صادر عن مسؤول أمريكي للوكالة، رويترز يوم الأربعاء، فإن الاجتماع استمر قرابة ساعتين واتفق الطرفين على مواصلة الحوار في هذا الشأن.

وقالت الخارجية الأمريكية إن "الجانبان ناقشا تعميق التعاون في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية والدولية"، وأشار بلينكين إلى سلمان أن "العلاقات الثنائية بين البلدين قد نمت أقوى بفضل التقدم في مجال حقوق الإنسان".

ويطالب السعوديون إسرائيل ببدء محادثات سياسية مع الفلسطينيين، كما يطالبون الأمريكيين بتوقيع تحالف دفاعي بين البلدين وتطوير برنامج نووي مدني.

سيسمح الاتفاق مع المملكة العربية السعودية لإسرائيل بتلقي دعم أمريكي واسع النطاق لعمل محتمل في إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس "بشكل عام ندعم اندماج اسرائيل في منطقة الشرق الاوسط بما في ذلك التطبيع مع السعودية".